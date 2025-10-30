हिमाचल में स्कूलों से हटेंगे सरप्लस टीचर, युक्तीकरण का प्रस्ताव जाएगा कैबिनेट में, समीक्षा बैठक में शिक्षा मंत्री के निर्देश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिक्षा विभाग एक बार फिर सरप्लस शिक्षकों को हटाने जा रहा है। शिक्षा में गुणात्मक सुधार के लिए राज्य के वरिष्ठ माध्यमिक पाठशालाओं में विषयवार शिक्षकों का युक्तीकरण किया जाएगा। ऐसे स्कूल जिनमें किसी विषय में 10 व इससे कम विद्यार्थी हैं, वहां पर केवल एक ही शिक्षक उस विषय का रहेगा।



प्रदेश में कई स्कूल ऐसे हैं, जहां पर पहले विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा थी और अंग्रेजी, हिंदी, सहित कुछेक विषयों के 2-2 शिक्षकों के पद सृजित थे। इसके अनुसार अभी भी वहां शिक्षक कार्यरत हैं। विभाग ने ऐसे शिक्षकों को बदलने के निर्देश जारी किए हैं।

शिक्षा मंत्री ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में वीरवार को राज्य सचिवालय में आयोजित समीक्षा बैठक में इस पर विस्तृत चर्चा की गई। बैठक में शिक्षा निदेशक को निर्देश दिए हैं कि वह इसके लिए आगामी प्रक्रिया शुरू करें।

निदेशक को पूरी रिपोर्ट तैयार करने को कहा बैठक में टीजीटी शिक्षकों के युक्तीकरण की प्रक्रिया पर भी चर्चा की गई। बैठक में निदेशक स्कूल शिक्षा विभाग को कहा गया है कि वह इसकी पूरी रिपोर्ट तैयार करें। इस मामले को विभाग दोबारा कैबिनेट में मंजूरी के लिए रखेगा।

उर्दू और पंजाबी शिक्षकों की होगी नियुक्ति, प्राकृतिक आपदा पर चर्चा बैठक में उर्दू के 10 व पंजाबी शिक्षकों के 11 पदों को भरने की मंजूरी दी गई है। बैठक में विभाग ने प्राकृतिक आपदा से हुए नुकसान की रिपोर्ट रखी। इसमें बताया गया कि बरसात के मौसम में शिक्षा विभाग को कुल 126 करोड़ का नुकसान हुआ है। कुल 1411 स्कूल भवन प्रभावित हुए हैं।

11 व 12 नवंबर को होगी प्रेजेंटेशन सरकार ने स्कूल प्रवक्ताओं को कक्षा नवीं व 10वीं को पढ़ाने का काम भी सौंपा हुआ है। कुछ शिक्षक इस कार्य को करने से मुकर रहे हैं। 9 व 10 नवंबर को इसको लेकर सचिव शिक्षा की अध्यक्षता में बैठक होगी। इसमें सभी जिलों के उप निदेशकों को प्रेजेंटेशन देने को कहा गया है। इसमें उनके जिला में इसकी क्या स्थिति है इस पर चर्चा होगी।

डीपीई को 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा एसएमसी आधार पर नियुक्त प्रवक्ता व डीपीई को मिलेगा 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा

स्कूलों में एसएमसी आधार पर नियुक्त प्रवक्ता व डीपीई को भी टीजीटी की तर्ज पर 5 प्रतिशत एलडीआर कोटा के तहत विभाग में मर्ज किया जाएगा। शिक्षा मंत्री ने सचिव शिक्षा को इसके लिए भर्ती एवं पदोन्नती नियमों में बदलाव करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जल्द इस पर काम किया जाए ताकी ये शिक्षक भी विभाग में मर्ज हो सकें।