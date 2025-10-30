हिमाचल: नालागढ़ के निजी स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से साढ़े 4 साल की बच्ची की मौत, पुलिस ने लिया एक्शन

जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक स्कूल में हादसे में बच्ची की मौत हो गई। नालागढ़ उपमंडल के दभोटा के भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से साढ़े चार साल की बच्ची की मौत हो गई।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों के पांव तले से जमीन खिसक गई। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले की आगामी कार्रवाई दभोटा पुलिस चौकी के तहत अमल में लाई जा रही है।

दभोटा निवासी ही थी बच्ची मृतक बच्ची की पहचान मनजोत कौर पुत्री जितेंद्र कुमार गांव दभोटा से हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस को स्थानीय व्यक्ति ने सूचना दी कि प्राइवेट स्कूल में सीवरेज टैंक में एक बच्ची डूब गई है और उसकी मौत हो गई।

खेलते समय टैंक में गिर गई बच्ची, खुला था ढक्कन सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पड़ताल करते हुए पाया कि स्कूल परिसर में सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिसमें खेलते समय बच्ची गिर गई और उसकी मौत हो गई।