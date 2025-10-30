Language
    हिमाचल: नालागढ़ के निजी स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से साढ़े 4 साल की बच्ची की मौत, पुलिस ने लिया एक्शन

    By Suneel Kumar Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 30 Oct 2025 06:09 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के नालागढ़ में एक निजी स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से साढ़े चार साल की बच्ची की दुखद मौत हो गई। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मृतक बच्ची दभोटा गांव की रहने वाली थी। खेलते समय खुले टैंक में गिरने से यह हादसा हुआ। शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है।

    नालागढ़ के निजी स्कूल में बच्ची की सेप्टिक टैंक में गिरने से मौत हो गई। प्रतीकात्मक फोटो

    जागरण संवाददाता, बीबीएन। हिमाचल प्रदेश के सोलन जिले के एक स्कूल में हादसे में बच्ची की मौत हो गई। नालागढ़ उपमंडल के दभोटा के भगत सिंह मेमोरियल पब्लिक स्कूल में सेप्टिक टैंक में गिरने से साढ़े चार साल की बच्ची की मौत हो गई।

    हादसे की सूचना मिलते ही परिवार के सदस्यों के पांव तले से जमीन खिसक गई। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर आगामी जांच शुरू कर दी है। मामले की आगामी कार्रवाई दभोटा पुलिस चौकी के तहत अमल में लाई जा रही है।

    दभोटा निवासी ही थी बच्ची

    मृतक बच्ची की पहचान मनजोत कौर पुत्री जितेंद्र कुमार गांव दभोटा से हुई। जानकारी के अनुसार पुलिस को स्थानीय व्यक्ति ने सूचना दी कि प्राइवेट स्कूल में सीवरेज टैंक में एक बच्ची डूब गई है और उसकी मौत हो गई। 

    खेलते समय टैंक में गिर गई बच्ची, खुला था ढक्कन

    सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची तो पड़ताल करते हुए पाया कि स्कूल परिसर में सेप्टिक टैंक का ढक्कन खुला हुआ था, जिसमें खेलते समय बच्ची गिर गई और उसकी मौत हो गई। 

    बच्ची के शव का कल होगा पोस्टमार्टम

    पुलिस ने बच्ची का शव कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए नालागढ़ अस्पताल में भेज दिया है, जिसका शुक्रवार को पोस्टमार्टम करवाया जाएगा। पुलिस ने स्कूल प्रबंधन के खिलाफ लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है।

    स्कूल प्रबंधन पर मामला दर्ज

    डीएसपी नालागढ़ भीष्म ठाकुर ने बताया कि स्कूल में बने सेप्टिक टैंक में डूबने से बच्ची की मौत हुई है, जिसमें स्कूल प्रबंधन पर लापरवाही का मामला दर्ज कर लिया है।

