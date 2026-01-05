Language
    Himachal Weather: हिमाचल में कड़ाके की ठंड, पांच जगहों पर पारा माइनस में; हिमपात और कोहरे का अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Mon, 05 Jan 2026 08:09 AM (IST)

    हिमाचल के पांच स्थानों, कुकुमसेरी सहित, में तापमान शून्य से नीचे चला गया है, जिससे ठंड बढ़ गई है। लाहुल स्पीति में हल्का हिमपात हुआ, जबकि मैदानी इलाको ...और पढ़ें

    News Article Hero Image

    हिमाचल के पांच स्थानों, कुकुमसेरी सहित, में तापमान शून्य से नीचे चला गया है (फाइल फोटो)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल के पांच स्थानों में तापमान माइनस में पहुंच गया है। कुकुमसेरी, ताबो, कल्पा, रिकांगपिओ व नारकंडा में तापमान माइनस में पहुंचने से ठंड बढ़ गई है। लाहुल स्पीति के पर्यटन स्थल जांस्कर समदो, बारालाचा, कुंजुम और रोहतांग में रविवार सुबह हल्का हिमपात हुआ है। मैदानी क्षेत्रों में रविवार सुबह कोहरा छाया रहा। हालांकि रविवार को शनिवार की तुलना में कोहरा कम पड़ा।

    सबसे कम दृश्यता सुंदरनगर में करीब 100 मीटर रही। इसके अतिरिक्त मंडी, पांवटा साहिब, ऊना और कांगड़ा में पौंग बांध के आसपास कोहरे के कारण वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने पांच व सात जनवरी को फिर पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने की संभावना जताई है। इससे ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात व वर्षा की संभावना है।

    आठ जनवरी तक घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। सबसे कम तापमान कुकुमसेरी में माइनस 6.3 और सबसे अधिक तापमान सोलन में 19.0 डिग्री सेल्सियस रहा। न्यूनतम तापमान में सबसे अधिक ऊना में तीन डिग्री की गिरावट आई है जबकि बाकी स्थानों पर एक से दो डिग्री की दर्ज की गई है। प्रदेश में अधिकतम तापमान में दो से तीन डिग्री का अंतर आया है।

    वंदे भारत व हिमाचल एक्सप्रेस देरी से पहुंची संवाद सहयोगी, जागरण l गगरेट : नई दिल्ली से आने वाली वंदे भारत एक्सप्रेस रविवार को निर्धारित समय से करीब 30 मिनट की देरी से अंब-अंदौरा स्टेशन पहुंची। यह गाड़ी यहां 11:05 बजे पहुंचती है, लेकिन रविवार को 11:35 बजे पहुंची। इसी तरह दिल्ली से दौलतपुर चौक जाने वाली हिमाचल एक्सप्रेस भी अंब-अंदौरा स्टेशन पर लगभग 30 मिनट देरी से पहुंची। हिमाचल एक्सप्रेस का आगमन समय सुबह 7:05 बजे का है, लेकिन 7:30 से 7:35 बजे के बीच स्टेशन पर पहुंची।

    स्थान न्यूनतम तापमान (°C) अधिकतम तापमान (°C)
    शिमला 3.6 12.8
    सुंदरनगर 5.5 16.8
    भुंतर 0.8 18.6
    कल्पा -3.0 9.0
    धर्मशाला 3.5 19.1
    ऊना 5.5 15.8
    नाहन 5.5 14.9
    ताबो -6.4 2.6
    सोलन 0.6 18.8