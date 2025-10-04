Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    हिमाचल में अब बर्फबारी बनेगी परेशानी, बारिश के साथ होगी सर्दी की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

    By Jagran News Edited By: Prince Sharma
    Updated: Sat, 04 Oct 2025 08:45 AM (IST)

    मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है। सोलन सिरमौर और शिमला के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

    prefferd source google
    Hero Image
    Himachal Weather Update: हिमाचल में अब बर्फबारी बनेगी परेशानी (File Photo)

    राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है।

    सोलन, सिरमौर और शिमला के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम या सामान्य वर्षा का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक या सामान्य रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक या सामान्य रहने की संभावना है।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    प्रदेश में चार अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका ज्यादा असर पांच व छह अक्टूबर को दिखने की संभावना है। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि का आरेंज व यलो अलर्ट जारी किया गया है।

     हिमपात और 40 किलोमीटर की रफ्तार से आंधी चलने की संभावना है। छह अक्टूबर को चंबा, कांगड़ा, कुल्लू, मंडी व लाहुल स्पीति में कुछ स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा व ओलावृष्टि का आरेंज अलर्ट है। शुक्रवार को प्रदेश में अधिकतर स्थानों पर धूप निकली, वहीं कुछ स्थानों पर बादल छाए। इससे तापमान में दो से नौ डिग्री सेल्सियस की गिरावट आई है।