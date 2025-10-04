हिमाचल में अब बर्फबारी बनेगी परेशानी, बारिश के साथ होगी सर्दी की दस्तक, मौसम विभाग ने जारी किया अलर्ट

मौसम विभाग ने हिमाचल प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है। सोलन सिरमौर और शिमला के कुछ भागों में सामान्य से कम वर्षा का अनुमान है। प्रदेश में पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय होने से ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात और अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा की चेतावनी जारी की गई है। तापमान में गिरावट दर्ज की गई है।

राज्य ब्यूरो, शिमला। मौसम विभाग ने प्रदेश में अक्टूबर से दिसंबर तक सामान्य से कम वर्षा की संभावना जताई है। सोलन, सिरमौर और शिमला के कुछ हिस्सों में सामान्य से कम या सामान्य वर्षा का अनुमान है। इस दौरान प्रदेश में अधिकतम तापमान अधिकांश क्षेत्रों में सामान्य से अधिक या सामान्य रहेगा। जबकि न्यूनतम तापमान भी सामान्य से अधिक या सामान्य रहने की संभावना है।

प्रदेश में चार अक्टूबर से पश्चिमी विक्षोभ सक्रिय हो रहा है। इसका ज्यादा असर पांच व छह अक्टूबर को दिखने की संभावना है। इस दौरान ऊंचे क्षेत्रों में हिमपात जबकि अन्य क्षेत्रों में भारी वर्षा और ओलावृष्टि का आरेंज व यलो अलर्ट जारी किया गया है।