Himachal Weather: हिमाचल के 7 जिलों में कोहरे का कहर, जानें शिमला और कांगड़ा में कैसा रहेगा मौसम

जागरण संवाददाता, शिमला। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने सात जिलों में घने कोहरे की चेतावनी जारी की गई है।

बिलासपुर में घने कोहरे का आरेंज, जबकि ऊना, मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर, सोलन और सिरमौर में घने कोहरे का यलो अलर्ट जारी किया गया है। यातायात सेवाएं प्रभावित हो सकती हैं।

शिमला में 26 दिसंबर को अधिकतम तापमान 18 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 17 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 9 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

ऊना में 26 दिसंबर को अधिकतम तापमान 25 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 24 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।

कांगड़ा में 26 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस रहेगा। 27 दिसंबर को अधिकतम तापमान 22 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 7 डिग्री सेल्सियस रहेगा।