Republic Day 2026: कर्तव्य पथ पर दिखेगी हिमाचल की वीरगाथा, तस्वीरों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों की दिखेगी भव्य झलक

राज्य ब्यूरो, शिमला। छह वर्ष बाद हिमाचल की झांकी दिल्ली के कर्तव्य पथ पर 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस पर दिखेगी। प्रदेश की वीरगाथा को प्रदर्शित करती हिमाचल की झांकी को केंद्रीय रक्षा मंत्रालय की ओर से गठित समिति ने अंतिम मंजूरी प्रदान कर दी है। अब हिमाचल ने इस पर काम आरंभ कर दिया है। हिमाचल को वीरता के लिए दिए योगदान और देवभूमि के तौर पर जाना जाता है।

इस झांकी में प्रदेश की वीर गाथा को प्रदर्शित किया जाएगा। हिमाचल प्रदेश भाषा, कला एवं संस्कृति विभाग की तरफ से झांकी को तैयार करने के लिए निविदाएं भी आमंत्रित कर दी गई हैं। गणतंत्र दिवस पर देश की सैन्य शक्ति, सांस्कृतिक विविधता और शौर्य परंपरा का प्रतीक कर्तव्य पथ एक बार फिर हिमाचल प्रदेश की वीरता का साक्षी बनेगा।

प्रदेश की वीर गाथा सर्वोच्च सैनिक सम्मान देश के पहले परमवीर चक्र विजेता मेजर सोमनाथ शर्मा से शुरू होती है। हिमाचल में चार परमवीर चक्र विजेता हैं। झांकी में परमवीर, अशोक और महावीर चक्र विजेताओं की तस्वीरों के साथ बर्फ से ढके पहाड़ों की भव्य झलक दिखाई देगी। प्रदेश की वीरता की गाथाएं भारतीय सैन्य इतिहास का अभिन्न हिस्सा हैं।