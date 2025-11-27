हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय का कारनामा, एमए संस्कृत के पेपर में डाल दिए दूसरे विषय के सवाल; प्रश्न पत्र देख चकराया माथा

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय की ओर से बुधवार को करवाई एमए संस्कृत के पहले सत्र की परीक्षा में आए प्रश्नपत्र को देखकर छात्र दंग रह गए। परीक्षार्थियों का दावा है कि प्रश्नपत्र में काफी प्रश्न दूसरी किताब से डाल दिए थे।



परीक्षार्थियों ने प्रश्नपत्र पढ़ने के बाद यह मामला मौके पर तैनात शिक्षकों व अधिकारियों के समक्ष उठाया तो इसे विश्वविद्यालय प्रशासन के समक्ष लाया गया। इसके बाद परीक्षा पत्र में सुधार किया गया।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

दुरुस्ती में लग गया एक घंटे का समय परीक्षार्थियों का आरोप है कि प्रश्नपत्र को दुरुस्त करने में लगभग एक घंटे का समय लग गया। परीक्षार्थियों ने विश्वविद्यालय प्रशासन से मांग की है कि समय कम होने के चलते अधिकतर छात्र अपने पेपर को सही तरीके से नहीं कर पाए हैं। उन्होंने अतिरिक्त अंक देने की मांग की है।