    'हिमाचल के छात्र अब नौकरी मांगेंगे नहीं, देंगे...', छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए मिलेंगे 2 करोड़

    By Jagran News Edited By: Nitish Kumar Kushwaha
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 08:24 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने पॉलिटेक्निक और आईटीआई छात्रों के लिए 2 करोड़ रुपये का नवाचार फंड स्थापित किया है ताकि उन्हें स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्स ...और पढ़ें

    2 करोड़ से पॉलिटेक्निक कॉलेजों व आईटीआई के छात्र स्टार्टअप शुरू कर सकेंगे।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। पॉलिटेक्निक कॉलेजों व आईटीआई के छात्र स्टार्टअप शुरू करने के लिए आगे आएं। इसके लिए प्रदेश सरकार फंडिंग करेगी। सरकार ने इन संस्थानों के युवाओं के लिए 2 करोड़ रुपये धनराशि का नवाचार फंड गठित किया गया है। सरकार के तकनीकी विभाग ने छात्रों को नवाचार के लिए प्रोत्साहित करने का निर्णय लिया है।

    इससे स्वरोजगार के अवसर उपलब्ध होंगे। युवा रोजगार मांगने वाले नहीं, देने वाले बनेंगे। प्रदेश सरकार ने इसके लिए फंड की व्यवस्था की है। सरकार ने उद्योग विभाग की स्टार्टअप योजना से अलग तकनीकी शिक्षा विभाग में स्टार्टअप शुरू करने का प्रारूप धरातल पर उतारा है। विभाग की ओर से छात्रों से स्टार्टअप शुरू करने के लिए आवेदन मांगे थे।

    लेकिन कहीं से भी छात्रों ने स्टार्टअप चलाने के लिए आवेदन नहीं किए थे। तकनीकी शिक्षा विभाग ने छात्रों को रोजगार देने वाले व्यवसायी बनाने के लिए अब कंपनियों का सहयोग दिलाने का निर्णय लिया है। इसके तहत स्टार्टअप चलाने के इच्छुक युवाओं को किसी कंपनी के साथ सहयोगी बनाया जाएगा।

    राजेश धर्माणी स्वयं छात्रों को फेस्ट में लेकर पहुंचेंगे

    तकनीकी शिक्षा मंत्री राजेश धर्माणी विभाग के अधीन संचालित होने वाले संस्थानों के छात्रों को साथ लेकर 4 जनवरी को हिम एमएसएमई फेस्ट-2026 में पहुंचेंगे। जहां पर स्टार्टअप संचालकों से मुलाकात कराएंगे। ताकि छात्रों को स्टार्टअप शुरू करने के लिए प्रोत्साहित किया जा सके।

    पॉलोटेक्निक कालेजों व आईटीआई के छात्रों में कुछ कर गुजरने की इच्छा शक्ति है। लेकिन घर की आर्थिकी स्थिति के चलते छात्र जोखिम उठाने से कतराते हैं। हमने पिछले कुछ वर्षों के दौरान छात्रों को प्रदेश के बाहर सफल व्यवसायियों के पास भेजने की प्रक्रिया शुरू की।

    ऐसा करने से छात्रों ने नवाचार के कई आइडिया दिए हैं। ऐसे आईडिया को मूल्यांकन के लिए भेजा गया है और शीघ्र ही छात्र स्टार्टअप के साथ काम करते नजर आएंगे। -राजेश धर्माणी, तकनीकी शिक्षा मंत्री।