Himachal Weather: बर्फ की सफेद चादर से गुलजार हुआ हिमाचल, शिमला-मनाली में भारी स्नोफॉल; प्रशासन ने जारी की एडवाइजरी

डिजिटल डेस्क, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पर्यटन स्थलों पर नए साल के जश्न से पहले भारी भीड़ देखी जा रही है, भले ही भारत मौसम विज्ञान विभाग (IMD) ने एक नए पश्चिमी विक्षोभ के कारण राज्य के कई हिस्सों में अगले 48 घंटों में बर्फबारी और बारिश की भविष्यवाणी की हो।





शिमला के मौसम विज्ञान केंद्र ने सोमवार को कहा कि एक नया और सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से हिमाचल प्रदेश को प्रभावित करने की उम्मीद है, जिसका असर 2 जनवरी की दोपहर तक जारी रहने की संभावना है।





31 दिसंबर और 1 जनवरी को कई लोकप्रिय पर्यटन स्थलों में बर्फबारी की उम्मीद है, जिनमें शिमला, कुफरी, नारकंडा, मनाली, धर्मशाला, डलहौजी, कुल्लू और लाहौल-स्पीति के रोहतांग क्षेत्र शामिल हैं। एएनआई से बात करते हुए, शोभित कटियार, वरिष्ठ वैज्ञानिक, IMD हिमाचल प्रदेश ने कहा कि पिछले 24 घंटों में राज्य में मौसम के हालात ज्यादातर सूखे रहे।





"पिछले 24 घंटों में हिमाचल प्रदेश में मौसम ज्यादातर सूखा रहा और अधिकांश जगहों पर धूप खिली रही। आगे देखते हुए, एक सक्रिय पश्चिमी विक्षोभ 30 दिसंबर से सक्रिय हो जाएगा और 2 जनवरी की दोपहर तक जारी रहेगा," कटियार ने कहा। शोभित कटियार ने कहा कि 31 दिसंबर और 1 जनवरी को मध्य-पहाड़ी और ऊंची-पहाड़ी क्षेत्रों में बारिश और बर्फबारी की संभावना है, जबकि इस अवधि में मैदानी इलाकों में भी हल्की बारिश की उम्मीद है। हिमाचल में अगले 48 घंटों में बर्फबारी की भविष्यवाणी, पर्यटक पहाड़ियों पर उमड़ रहे हैं





IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में काफी गिरावट की भी चेतावनी दी है। हिमाचल में अगले 48 घंटों में बर्फबारी की भविष्यवाणी, पर्यटक पहाड़ियों पर उमड़ रहे हैं

IMD ने पर्यटकों और निवासियों को सतर्क रहने की सलाह दी है।







"31 दिसंबर और 1 जनवरी को कुल्लू, लाहौल-स्पीति, चंबा, कांगड़ा, मंडी और शिमला जिलों के ऊंचे इलाकों में हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। निचले और मैदानी क्षेत्रों, जिनमें सोलन, सिरमौर, बिलासपुर और हमीरपुर जिले शामिल हैं, में हल्की बारिश की संभावना है," उन्होंने आगे कहा। IMD के अनुसार, नए साल की अवधि के दौरान राज्य के अधिकांश पर्यटन स्थलों में बर्फबारी होने की संभावना है।





शिमला जिले में बर्फबारी मुख्य रूप से ऊंचाई वाले क्षेत्रों जैसे नारकंडा और कुफरी में अपेक्षित है। इसी समय, शिमला शहर में बारिश का उच्च जोखिम है, जिसमें 31 दिसंबर और 1 जनवरी को हल्की से मध्यम बर्फबारी की संभावना है। कटियार ने कहा कि निचले और मैदानी क्षेत्रों में लंबे सूखे की अवधि भी 31 दिसंबर से टूटने की उम्मीद है।





"2 जनवरी के बाद, मौसम में फिर सुधार होने की संभावना है, पहाड़ी क्षेत्रों में फिर से धूप लौट आएगी," उन्होंने दावा किया। IMD ने पश्चिमी विक्षोभ के कारण तापमान में काफी गिरावट की भी चेतावनी दी है।





"31 दिसंबर को राज्य भर में तापमान में तेज गिरावट की उम्मीद है। दिन के तापमान में 6 से 8 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है, जबकि रात के तापमान में 4 से 5 डिग्री सेल्सियस की गिरावट हो सकती है," कटियार ने नोट किया।





अपेक्षित तापमान गिरावट के कारण, शिमला, कुल्लू, मंडी, कांगड़ा और चंबा जिलों में दो दिनों तक ठंडी लहर की स्थिति बनी रहने की संभावना है, दिन और रात दोनों। IMD ने इन जिलों में ठंडी लहर की स्थिति के लिए येलो अलर्ट जारी किया है। कोहरे की स्थिति के संबंध में, IMD ने कहा कि अगले दो दिनों तक रातोंरात मंडी और बिलासपुर जिलों के कुछ हिस्सों में घना कोहरा होने की संभावना है, जिसमें 31 दिसंबर की रात के बाद सुधार की उम्मीद है।



