कहीं छात्राओं से छेड़छाड़ तो कहीं शराब पीकर आए विद्यालय, हिमाचल में सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के दुर्व्यवहार की घटनाओं में इजाफा

अनिल ठाकुर, शिमला। राज्य सरकार शिक्षा में गुणात्मक सुधार की दिशा में सराहनीय कार्य कर रही है। दूसरी तरफ सरकारी स्कूलों में अनियमितताओं के मामलों में भी बढ़ोतरी हो रही है। किसी शिक्षक ने हैवान बनकर बेरहमी से छात्र की पिटाई कर दी तो कोई शराब के नशे में मदमस्त होकर स्कूल पहुंचा। कुछ शिक्षक तो ऐसे हैं जिन्होंने गुरु शिष्य का रिश्ता की कलंकित किया है।

इन शिक्षकों पर छात्राओं से छेड़छाड़ के आरोप लगे। सूचना के अधिकार अधिनियम (आरटीआई) के तहत प्राप्त सूचना के अनुसार पिछले तीन सालों में 11 शिक्षकों के खिलाफ छात्राओं ने छेड़छाड़ की शिकायत दर्ज करवाई है। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई चल रही है। कुछ मामलों में शिक्षकों को बर्खास्त किया जा चुका है, जबकि कुछ शिक्षक अभी भी निलंबित चल रहे हैं। कुछ मामले अदालतों में विचाराधीन है।

3 शिक्षकों के खिलाफ स्कूल में शराब पीकर आने की शिकायत भी की गई। विभाग ने शिकायत मिलने के बाद जांच बिठाई और शिक्षकों को निलंबित कर दिया। इनके खिलाफ विभागीय कार्रवाई अमल में लाई जा रही है। दो शिक्षक ऐसे हैं जिनके खिलाफ छात्रों से मारपीट के आरोप लगे हैं। इन्हें भी निलंबित किया गया है। विभागीय कार्रवाई इनके खिलाफ अभी चल रही है।

रोहडू में शिक्षिका ने की छात्र की पिटाई 29 अक्टूबर को शिमला जिले के रोहड़ू में प्राइमरी स्कूल की हेड महिला टीचर ने पांचवी कक्षा के बच्चे के साथ हैवानियत की। महिला शिक्षिका ने बच्चे के कपड़े उतरवाकर कांटेदार झाड़ियों से पीटा। बच्चे के बदन पर कई बार कांटेदार झाड़ियों से वार किए गए। इस मामले में शिक्षिका के खिलाफ जांच चल रही है।

छात्रा को मोबाइल पर दिखाई अश्लील सामग्री 18 अक्टूबर को जिला चंबा में उपमंडल सलूणी में छात्रा से छेड़छाड़ का मामला सामने आया। सरकारी स्कूल में एक शिक्षक पर छात्रा को मोबाइल फोन पर अश्लील सामग्री दिखाकर छेड़छाड़ करने के आरोप लगे। पुलिस ने पोक्सो एक्ट की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिक्षक के खिलाफ विभागीय जांच भी चल रही है।

शिक्षक को नौकरी से किया बर्खास्त स्कूल शिक्षा निदेशालय 24 जून सिरमौर जिला के पांवटा साहिब स्थित राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला में छात्राओं से छेड़छाड़ करने वाले एक आरोपित शिक्षक को नौकरी से बर्खास्त किया गया था। छात्राओं से छेड़छाड़ और दुर्व्यवहार के गंभीर आरोपों की गहन जांच की गई। जांच में आरोपों की पुष्टि होने के बाद यह कार्रवाई की गई है। अनुचित व्यवहार करने का आरोप पर 9 मई 2023 को दर्ज हुआ था। जांच पूरी होने के बाद नौकरी से बर्खास्तगी की गई।

शराब पीकर पहुंचे गुरुजी 25 अक्टूबर को रोहडू के ही एक सरकारी स्कूल में जेबीटी शिक्षक शराब पीकर स्कूल पहुंचा था। इसकी शिकायत काफी समय से विभाग को मिल रही थी। विभाग ने खुद जांच टीम भेजी। उसके बाद शिक्षक को निलंबित किया गया। इस मामले में भी विभागीय जांच चल रही है।



स्कूल शिक्षा विभाग के निदेशकआशीष कोहली ने कहा कि स्कूल प्रधानाचार्यों को निर्देश जारी किए गए हैं। कोई भी शिकायत आती है उस पर तुरंत संज्ञान लें। हर संस्थान में कमेटियों का गठन किया गया है जो छेड़छाड़ की शिकायत पर तुरंत कार्रवाई करती है।