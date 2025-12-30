HRTC की बड़ी सौगात, वोल्वो नाइट बसों में अब मिलेंगे स्वच्छ कंबल; धर्मशाला से हुई शुरुआत

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में निगम ने अपने बेड़े में नवीनतम BS-6 तकनीक से युक्त अत्याधुनिक वोल्वो बसों को शामिल किया है।

ये वोल्वो बसें धर्मशाला, शिमला एवं मनाली से दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, अमृतसर, चंबा, कटड़ा, रामपुर एवं बीड़ जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए संचालित की जा रही हैं। BS-6 वोल्वो बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ उन्नत सुरक्षा मानकों, बेहतर सस्पेंशन प्रणाली एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं अत्यंत आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

यात्रियों की सुविधा एवं आराम को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, HRTC द्वारा वोल्वो नाइट सर्विसेज में स्वच्छ, सुरक्षित एवं आरामदायक कंबल उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रारंभ की जा रही है। यह सुविधा प्रथम चरण में धर्मशाला से संचालित वोल्वो नाइट सेवाओं में लागू की जा रही है, जिसे फीडबैक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अन्य रूट्स पर भी विस्तारित किया जाएगा। इस पहल से रात्रिकालीन यात्रा के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगा।