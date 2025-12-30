Language
    HRTC की बड़ी सौगात, वोल्वो नाइट बसों में अब मिलेंगे स्वच्छ कंबल; धर्मशाला से हुई शुरुआत

    By Jagran News Edited By: Anku Chahar
    Updated: Tue, 30 Dec 2025 01:28 PM (IST)

    HRTC वोल्वो नाइट सर्विस में मिलेंगे फ्री स्वच्छ कंबल (फाइल फोटो)

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (HRTC) यात्रियों को बेहतर, सुरक्षित एवं आरामदायक यात्रा सुविधा प्रदान करने की दिशा में निरंतर कार्य कर रहा है। इसी कड़ी में निगम ने अपने बेड़े में नवीनतम BS-6 तकनीक से युक्त अत्याधुनिक वोल्वो बसों को शामिल किया है।

    ये वोल्वो बसें धर्मशाला, शिमला एवं मनाली से दिल्ली, हरिद्वार, चंडीगढ़, अमृतसर, चंबा, कटड़ा, रामपुर एवं बीड़ जैसे प्रमुख गंतव्यों के लिए संचालित की जा रही हैं। BS-6 वोल्वो बसें पर्यावरण के अनुकूल होने के साथ-साथ उन्नत सुरक्षा मानकों, बेहतर सस्पेंशन प्रणाली एवं आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित हैं, जिससे यात्रियों को सुरक्षित, सुगम एवं अत्यंत आरामदायक यात्रा का अनुभव प्राप्त हो रहा है।

    यात्रियों की सुविधा एवं आराम को और अधिक बढ़ाने के उद्देश्य से, HRTC द्वारा वोल्वो नाइट सर्विसेज में स्वच्छ, सुरक्षित एवं आरामदायक कंबल उपलब्ध करवाने की सुविधा प्रारंभ की जा रही है।

    यह सुविधा प्रथम चरण में धर्मशाला से संचालित वोल्वो नाइट सेवाओं में लागू की जा रही है, जिसे फीडबैक के आधार पर चरणबद्ध तरीके से अन्य रूट्स पर भी विस्तारित किया जाएगा। इस पहल से रात्रिकालीन यात्रा के दौरान यात्रियों को अतिरिक्त सुविधा प्राप्त होगा।

    HRTC प्रदेश के भीतर एवं बाहर यात्रा करने वाले यात्रियों को उच्च गुणवत्ता की, आधुनिक एवं पर्यावरण अनुकूल परिवहन सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। निगम के ये प्रयास यात्रियों के विश्वास को और सुदृढ़ करने के साथ-साथ यात्री-केंद्रित परिवहन व्यवस्था को सशक्त बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम हैं।