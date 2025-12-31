हिमाचल के राशन डिपो में सात रुपये लीटर सस्ता मिलेगा सरसों तेल, जनवरी में लागू होंगे नए दाम

जागरण संवाददाता, शिमला। प्रदेश के राशन डिपुओं में सरसों तेल सात रुपये प्रति लीटर सस्ता मिलेगा। सरकार ने सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) के तहत सरसों तेल के नए दाम को मंजूरी दे दी है।

हिमाचल प्रदेश राज्य नागरिक आपूर्ति निगम की ओर से जैसे ही सप्लाई आर्डर जारी किया जाएगा, जनवरी से सभी उचित मूल्य की दुकानों पर नए दाम लागू हो जाएंगे। जनवरी से बीपीएल और एपीएल परिवारों के लिए सरसों तेल 153 रुपये प्रति लीटर मिलेगा, जबकि वर्तमान में इसकी कीमत 160 रुपये प्रति लीटर है।