हिमाचल के प्राइवेट स्कूलों में 25 % गरीब बच्चों को देना होगा प्रवेश, सरकार देगी हर माह 3924 रुपये, जिलास्तर पर कमेटी गठित

राज्य ब्यूरो, शिमला। शिक्षा का अधिकार (आरटीई) अधिनियम के तहत निजी स्कूल आर्थिक रूप से कमजोर (इकनामिक विकर सेक्शन) वर्ग के बच्चों को दाखिले के लिए इन्कार नहीं कर सकते। निजी स्कूलों में 25 प्रतिशत सीटें इनके लिए आरक्षित हैं। उनकी निजी स्कूलों में निश्शुल्क पढ़ाई होगी। इसका जितना भी खर्च आएगा उसे राज्य सरकार वहन करेगी। स्कूल शिक्षा विभाग ने इसको लेकर सख्त कदम उठाया है।

हर जिले में बनेगी कमेटी प्रदेश के हर जिला में कमेटी बनेगी। इसमें वरिष्ठ उपनिदेशक (संबंधित जिला) अध्यक्ष होगा। उपनिदेशक सदस्य व खंड प्रारंभिक शिक्षा अधिकारी (बीईईओ) सदस्य सचिव होगा। कमेटी आरक्षण के तहत पात्र बच्चों के दाखिलों की निगरानी करेगी इसके अलावा स्थानीय पंचायत, नगर निकाय के निर्वाचित प्रतिनिधि, पड़ोस के स्कूल की एसएमसी का प्रधान, संबंधित निजी स्कूल का प्रतिनिधि व आवश्यकता पड़ने पर निदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से नामित कोई अन्य सदस्य इसका सदस्य होगा। यह कमेटी आरक्षण के तहत पात्र बच्चों के दाखिलों की निगरानी करेगी।