Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck

    हिमाचल में नए साल में 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगा आयुष विभाग, महिला व पुरुष ट्रेनर को मिलेगा कितना मानदेय?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 01 Jan 2026 01:28 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार नए साल में आयुष विभाग के माध्यम से 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करेगी। इसका उद्देश्य योग को जन-जन तक पहुंचाकर स्वस्थ जीवनशैली ...और पढ़ें

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश में योग प्रशिक्षकों की भर्ती होगी। प्रतीकात्मक फोटो

    चैतन्य ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश में योग और आयुष आधारित स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूती देने की दिशा में प्रदेश सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। आयुष विभाग नए साल में 1522 योग प्रशिक्षकों की नियुक्ति करने जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य प्रदेशभर में योग को जन-जन तक पहुंचाकर स्वस्थ रहना सिखाना, जीवनशैली से जुड़ी बीमारियों को कम करना और प्राथमिक स्वास्थ्य सेवाओं को सशक्त बनाना है।

    27 दिसंबर को टेंडर प्रक्रिया पूरी होने के बाद अब प्रदेश के आयुष्मान आरोग्य मंदिरों और अन्य स्वास्थ्य केंद्रों में प्रशिक्षित योग सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएंगी।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    चलेंगे विशेश योग सत्र

    इस योजना के तहत महिला स्वास्थ्य योग, वरिष्ठ नागरिक योग और तनाव प्रबंधन योग जैसे विशेष कार्यक्रम नियमित रूप से संचालित किए जाएंगे। महिलाओं के लिए गर्भावस्था के बाद की देखभाल, हार्मोनल संतुलन और मानसिक स्वास्थ्य पर केंद्रित योग सत्र चलेंगे, वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए जोड़ों के दर्द, संतुलन, श्वसन क्षमता और सामान्य फिटनेस को ध्यान में रखते हुए योग अभ्यास करवाए जाएंगे। इसके साथ बदलती जीवनशैली और बढ़ते मानसिक दबाव को देखते हुए तनाव प्रबंधन योग को भी प्रमुखता दी जाएगी।

    विभाग का क्या है तर्क

    विभाग का मानना है कि केवल इलाज पर निर्भर रहने की जगह अगर लोगों को स्वस्थ जीवनशैली अपनाने के लिए प्रेरित किया जाए तो बीमारियों पर होने वाला खर्च भी कम होगा और समाज अधिक स्वस्थ बनेगा। इसी सोच के तहत जन स्वास्थ्य जागरूकता पर भी विशेष जोर दिया जाएगा। योग प्रशिक्षक गांव-गांव और शहरी क्षेत्रों में शिविरों, कार्यशालाओं और नियमित सत्रों के माध्यम से लोगों को योग के लाभ से अवगत करवाएंगे। यह भर्ती प्रक्रिया राज्य सरकार की प्राथमिक स्वास्थ्य योजनाओं में शामिल की गई है। 

    सीएम कर चुके हैं स्पष्ट

    मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू पहले भी कई बार स्पष्ट कर चुके हैं कि आने वाले वर्षों में प्रदेश को योग एवं आयुष सेवाओं के क्षेत्र में देश का अग्रणी राज्य बनाया जाएगा। प्राकृतिक चिकित्सा, योग, आयुर्वेद और समग्र स्वास्थ्य माडल को बढ़ावा देना सरकार की दीर्घकालिक रणनीति का हिस्सा है।

    क्या कहते हैं निदेशक

    हिमाचल में योग प्रशिक्षकों की आवश्यकता कई साल से महसूस की जा रही थी। नेशनल आयुष मिशन के तहत योग को लोगों की दिनचर्या का हिस्सा बनाना हमारा मुख्य उद्देश्य है। 1522 प्रशिक्षकों की उपलब्धता से आयुष्मान आरोग्य मंदिरों की क्षमता बढ़ेगी और आम जनता को बेहतर, नियमित व वैज्ञानिक योग सेवाएं मिल सकेंगी।
    -रोहित जम्वाल, निदेशक, आयुष विभाग।

    पुरुष को आठ व महिला को मिलेगा पांच हजार रुपये मानदेय

    प्रदेश में 761 आयुष्मान आरोग्य केंद्रों में हर केंद्र पर एक महिला व एक पुरुष की नियुक्ति होनी है। ये नियुक्तियां प्रति घंटे के आधार पर होंगी। इसमें पुरुषों को 32 व महिलाओं को 25 सेशन एक-एक घंटे के दिए जाने हैं। इसमें पुरुष को आठ हजार व महिलाओं को पांच हजार रुपये मानदेय दिया जाना है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल के स्कूलों में नए साल में बड़े बदलाव, नहीं बजेगी शिक्षकों के मोबाइल की घंटी, विंटर स्कूल में आज से छुट्टियां 

    यह भी पढ़ें: 'शिमला से बड़ी संख्या वाले कर्मचारियों के कार्यालय बाहर करने का साहस दिखाए सरकार', हिमाचल हाई कोर्ट ने क्यों की टिप्पणी? 