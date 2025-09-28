हिमाचल में गर्मी के तेवर हुए कड़े, नाहन दो साल बाद सबसे गर्म; पढ़ें लेटेस्ट वेदर अपडेट

राज्य ब्यूरो, शिमला। मानसून की विदाई के बाद प्रदेश में गर्मी के तेवर कड़े हो गए हैं। इससे पहाड़ और मैदान तपने लगे हैं। नाहन में सितंबर माह में शनिवार आज तक का सबसे गर्म दिन रहा।

नाहन में इससे पहले सबसे गर्म दिन सात सितंबर 2023 को 32.8 डिग्री सेल्सियस के साथ दर्ज किया गया था, जो 27 सितंबर को 4.1 डिग्री की वृद्धि के साथ 33.3 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।

सुंदरनगर में 11 सितंबर 2015 को 34.4 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया था जो 27 सितंबर को 33.9 डिग्री रहा। प्रदेश के अधिकतम तापमान में दो से छह डिग्री सेल्सियस तक बढ़ोतरी दर्ज की गई है।

न्यूनतम तापमान सामान्य से दो से तीन डिग्री सेल्सियस अधिक रहा। मौसम विभाग ने दो अक्टूबर तक मौसम साफ रहने की संभावना जताई है। ऐसे में आने वाले दिनों में गर्मी के तेवर और कड़े होने का अनुमान है।

प्रदेश में अधिकतम तापमान में सबसे अधिक वृद्धि नाहन में 4.1 डिग्री सेल्सियस, जबकि नेरी में 3.5 डिग्री की दर्ज की गई। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान ऊना में 36.4 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया।