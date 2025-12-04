हिमाचल में बादल घिरे पर बरसे नहीं, दो दिन हिमपात और वर्षा का पूर्वानुमान, 18 जगह न्यूनतम तापमान 5 डिग्री से नीचे
Himachal Weather Forecast, हिमाचल प्रदेश में बादल छाए रहे, लेकिन बारिश नहीं हुई। मौसम विभाग ने अगले दो दिनों में हिमपात और वर्षा का अनुमान जताया है। प ...और पढ़ें
राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Weather Forecast, हिमाचल प्रदेश में वीरवार को ऊंचाई वाले स्थानों व शिमला में बादल छाए, लेकिन बिना बरसे ही चले गए। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के वरिष्ठ वैज्ञानिक संदीप कुमार शर्मा ने बताया कि पांच और सात दिसंबर को लाहुल स्पीति, चंबा और कुल्लू में कुछ एक स्थानों पर हल्का हिमपात व वर्षा हो सकती है। बाकी स्थानों पर शुष्क ही रहेगा। कुछ एक स्थानों पर बादल छा सकते हैं।
घने कोहरे की चेतावनी
बिलासपुर में घने कोहरे के कारण दृश्यता 50 मीटर, मंडी में 150 मीटर रही। आगामी दो दिन घने कोहरे की चेतावनी जारी की है।
18 जगह तापमान 5 डिग्री से कम
प्रदेश में कुल 28 स्थानों में से 18 स्थानों में न्यूनतम तापमान पांच डिग्री से कम दर्ज किया गया है। ठंड के तेवर प्रदेश में लगातार कड़े हो रहे हैं और न्यूनतम तापमान में एक से 3.5 डिग्री तक की गिरावट आई है।
लाहुल स्पीति के ताबो में -7.4 डिग्री तापमान
प्रदेश में सबसे ठंडे चल रहे क्षेत्र लाहुल स्पीति के ताबो में न्यूनतम तापमान में 2.4 डिग्री की वृद्धि के बाद -7.4, कुकुमेसरी में -4, समधो में -3.9, कल्पा में -0.6 डिग्री दर्ज किया गया है।
बादल व धूप के बीच अधिकतम तापमान में भी उतार चढ़ाव
बादल और धूप के बीच अधिकतम तापमान में एक से दो डिग्री का अंतर आया है। कुछ स्थानों पर वृद्धि तो कुछ में गिरावट आई है। प्रदेश में सबसे अधिक तापमान सोलन में 23 डिग्री और ऊना में 22.5 डिग्री दर्ज किया गया है।
यह भी पढ़ें: हिमाचल हाई कोर्ट ने तत्कालीन PWD सचिव को किया तलब, अदालत को गुमराह करने पर मांगा स्पष्टीकरण
हिमाचल प्रदेश में तापमान की स्थिति
- स्थान न्यूनतम अधिकतम
- शिमला 6.8 18.0
- सुंदरनगर 2.2 20.1
- भुंतर 1.8 19.3
- कल्पा -0.6 12.5
- धर्मशाला 5.8 20.1
- ऊना 5.8 22.5
- नाहन 9.1 20.7
- ताबो -7.4 12.6
- सोलन 2.3 23.0
यह भी पढ़ें: कांगड़ा को मजबूत करने में जुटे CM, मंत्री चंद्र कुमार के भतीजे को OBC आयोग का अध्यक्ष बनाने के क्या हैं मायने?
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।