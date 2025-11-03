हिमाचल सरकार ने बदले तबादला नियम, अब आसानी से नहीं मिलेगी पसंद की जगह पोस्टिंग; शिक्षा विभाग ने जारी किया प्रोफॉर्मा

राज्य ब्यूराे, शिमला। हिमाचल प्रदेश शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षक व गैर शिक्षकों को अब पसंद की जगह पर आसानी से पोस्टिंग नहीं मिलेगी। तबादलों के लिए अब शिक्षक व कर्मचारियों का पिछली तीन पोस्टिंग का रिकॉर्ड देखा जाएगा। कार्मिक विभाग ने यह नए नियम बनाए हैं।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

प्रोफार्मा भरकर देना होगा सोमवार को स्कूल शिक्षा निदेशालय ने इसको लेकर आदेश जारी कर दिए हैं। आदेश के साथ एक प्रोफार्मा भी भेजा गया है। इसमें कहा गया है कि तबादले की जब भी प्रक्रिया हो तो उक्त परफार्मा जरूर भर कर दें।

भरनी होगी संपूर्ण जानकारी सरकार ने स्पष्ट किया है कि विभाग जब किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला प्रस्ताव तैयार करे, तो उन्हें निर्धारित प्रोफॉर्मा में संपूर्ण जानकारी भरनी होगी और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा। कार्मिक विभाग ने तबादला नीति में यह नया प्रविधान जोड़ा है।

पारदर्शिता बनाए रखने के लिए बदलाव निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष विभाग की ओर से जारी पत्र में कार्मिक विभाग की ओर से जारी निर्देशों का हवाला दिया गया है। इसमें कहा गया है कि पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह बदलाव किया गया है।

तबादला परफार्मा एक अत्यंत आवश्यक दस्तावेज है, जो कर्मचारी की सेवा संबंधी महत्वपूर्ण जानकारियों की पुष्टि करेगा और पूरी प्रक्रिया में पारदर्शिता लाएगा। सभी विभागों के लिए आदेश सरकार ने अब यह स्पष्ट किया है कि सभी विभाग जब किसी अधिकारी या कर्मचारी का तबादला प्रस्ताव तैयार करें, तो उन्हें निर्धारित प्रोफॉर्मा में संपूर्ण जानकारी भरनी होगी और सक्षम प्राधिकारी से पूर्व अनुमोदन प्राप्त करना अनिवार्य होगा।