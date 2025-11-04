हिमाचल: एसएसए 480 निपुण लक्ष्य स्कूलों में करवाएगा एंडलाइन सर्वे, मापा जाएगा सीखने के स्तर में आया परिवर्तन

राज्य ब्यूरो, शिमला। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) निपुण लक्ष्य स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चयनित 480 स्कूलों में छह और सात नवंबर को एंडलाइन सर्वे करवाएगा। सर्वे का उद्देश्य स्कूलों में चल रहे शैक्षणिक सुधारात्मक प्रयासों के प्रभाव का आकलन करना और बच्चों के सीखने के स्तर में आए परिवर्तन को मापना है।

मूल्यांकन प्रक्रिया, सर्वे की पद्धति बताई सर्वे से पहले सोमवार को शिक्षकों की आनलाइन कार्यशाला में उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया, सर्वे की पद्धति और उससे संबंधित दिशानिर्देशों की जानकारी दी।



समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित वर्चुअल कार्यशाला में निपुण लक्ष्य की नोडल अधिकारी डा. मंजुला शर्मा, एक्सपर्ट सुधा महाजन, विभिन्न बीपीईओ, कोआर्डिनेटर, सेंटर टीचर्स और चयनित स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए।

एसएसए ने मई में करवाया था बेसलाइन सर्वे मई में एसएसए ने स्कूलों में बेसलाइन सर्वे करवाया था, जिसके तहत पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की सीखने की स्थिति का आकलन किया। इसके आधार पर विद्यालयों में विशेष शैक्षणिक सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें शिक्षण पद्धतियों में नवीनता लाने के साथ सीखने के स्तर में सुधार लाया गया।