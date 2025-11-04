हिमाचल: एसएसए 480 निपुण लक्ष्य स्कूलों में करवाएगा एंडलाइन सर्वे, मापा जाएगा सीखने के स्तर में आया परिवर्तन
समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश के 480 स्कूलों में एंडलाइन सर्वे कराएगा। इसका उद्देश्य शैक्षणिक सुधारों के प्रभाव और बच्चों के सीखने के स्तर में बदलाव का आकलन करना है। शिक्षकों को मूल्यांकन प्रक्रिया और सर्वे की पद्धति के बारे में जानकारी दी गई। मई में बेसलाइन सर्वे किया गया था, जिसके बाद शिक्षण पद्धतियों में सुधार किया गया। शिक्षकों से सर्वे को सहज बनाने का आग्रह किया गया है।
राज्य ब्यूरो, शिमला। समग्र शिक्षा अभियान (एसएसए) निपुण लक्ष्य स्कूल कार्यक्रम के तहत प्रदेश के चयनित 480 स्कूलों में छह और सात नवंबर को एंडलाइन सर्वे करवाएगा। सर्वे का उद्देश्य स्कूलों में चल रहे शैक्षणिक सुधारात्मक प्रयासों के प्रभाव का आकलन करना और बच्चों के सीखने के स्तर में आए परिवर्तन को मापना है।
मूल्यांकन प्रक्रिया, सर्वे की पद्धति बताई
सर्वे से पहले सोमवार को शिक्षकों की आनलाइन कार्यशाला में उन्हें मूल्यांकन प्रक्रिया, सर्वे की पद्धति और उससे संबंधित दिशानिर्देशों की जानकारी दी।
समग्र शिक्षा अभियान के राज्य परियोजना निदेशक राजेश शर्मा के मार्गदर्शन में आयोजित वर्चुअल कार्यशाला में निपुण लक्ष्य की नोडल अधिकारी डा. मंजुला शर्मा, एक्सपर्ट सुधा महाजन, विभिन्न बीपीईओ, कोआर्डिनेटर, सेंटर टीचर्स और चयनित स्कूलों के शिक्षक शामिल हुए।
एसएसए ने मई में करवाया था बेसलाइन सर्वे
मई में एसएसए ने स्कूलों में बेसलाइन सर्वे करवाया था, जिसके तहत पहली और दूसरी कक्षा के बच्चों की सीखने की स्थिति का आकलन किया। इसके आधार पर विद्यालयों में विशेष शैक्षणिक सुधारात्मक कदम उठाए, जिनमें शिक्षण पद्धतियों में नवीनता लाने के साथ सीखने के स्तर में सुधार लाया गया।
बाल-अनुकूल वातावरण सृजित करने के लिए बाला फीचर जैसी पहल को अपनाया जा रहा है।
बच्चों के लिए सहज, सकारात्मक और आनंददायक अनुभव बनाएं
समग्र शिक्षा में निपुण की नोडल अधिकारी डा. मंजुला शर्मा ने शिक्षकों से आग्रह किया कि वे इस सर्वे को बच्चों के लिए एक सहज, सकारात्मक और आनंददायक अनुभव बनाएं, ताकि बच्चे स्वाभाविक रूप से इसमें सहभागिता करें। एक्सपर्ट सुधा महाजन ने एंडलाइन सर्वे की तकनीकी जानकारी दी।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।