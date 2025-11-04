चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करेगा हिमाचल, CM सुक्खू ने हिमुडा को दिए निर्देश; आवास और रोजगार के अवसर मिलेंगे
हिमाचल प्रदेश सरकार चंडीगढ़ के नजदीक एक नई टाउनशिप बनाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमुडा को इस परियोजना के लिए निर्देश दिए हैं। इस टाउनशिप का उद्देश्य राज्य के लोगों को बेहतर आवास और रोजगार के अवसर प्रदान करना है। यह परियोजना हिमाचल प्रदेश के विकास में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगी। हिमुडा जल्द ही इस पर काम शुरू करेगा।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश आवास एवं शहरी विकास प्राधिकरण (हिमुडा) को चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने के निर्देश दिए गए हैं। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने हिमुडा की बैठक की अध्यक्षता करते हुए यह निर्देश दिए। उन्होंने प्रदेश में चल रही और प्रस्तावित परियोजनाओं की समीक्षा की।
मुख्यमंत्री ने हिमुडा को राज्य के लोगों की सुविधा और आवास की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए चंडीगढ़ के निकट नई टाउनशिप विकसित करने की संभावनाओं का पता लगाने का निर्देश दिया।
चंडीगढ़ में हिमाचली करोड़ों रुपये का कर रहे निवेश
उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश के उद्योगपति, बागवान और अन्य लोग चंडीगढ़ और उसके आसपास करोड़ों रुपये की लागत से फ्लैट खरीद रहे हैं। ऐसे में चंडीगढ़ के आसपास बद्दी और अन्य साथ लगते स्थानों में हिमुडा को टाउनशिप विकसित करने को कहा, जिससे यहां के लोग इन्हीं में निवेष करें और हिमुडा लोगों की मांग को पूरा कर सके। बद्दी और उसके आसपास के क्षेत्रों को योजना क्षेत्र बनाने को कहा है जिसे योजनाबद्ध तरीके से विकास हो सके।
शिमला के निकट प्रस्तावित जाठिया देवी टाउनशिप की समीक्षा की
सुक्खू ने शिमला शहर के निकट प्रस्तावित जाठिया देवी टाउनशिप की भी समीक्षा की और हिमुडा को परियोजना को गति देने के लिए शीघ्र एक सलाहकार नियुक्त करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जाठिया देवी सैटेलाइट टाउन शिमला शहर में भीड़भाड़ को कम करने और लोगों को बेहतर सुविधाएं प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगा।
सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा तैयार की
टाटा इंजीनियरिंग सर्विसेज कंपनी द्वारा क्षेत्र के सुंदरीकरण और आवासीय सुविधाओं के साथ विश्व स्तरीय सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए सैटेलाइट टाउन की रूपरेखा तैयार की गई है।
आगामी आवासीय परियोजनाओं की भी समीक्षा की
मुख्यमंत्री ने आगामी आवासीय परियोजनाओं की भी समीक्षा की और समयबद्ध पूरा करने के निर्देश दिए। बैठक में नगर एवं ग्राम नियोजन मंत्री राजेश धर्माणी, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा, अतिरिक्त मुख्य सचिव राजस्व केके पंत, प्रधान सचिव वित्त देवेश कुमार, हिमुडा के मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुरेन्द्र वशिष्ठ, निदेशक नगर एवं ग्राम नियोजन हेमिस नेगी और अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे।
विकासनगर में स्वयं वाणिज्यिक परिसर बनाने को कहा
मुख्यमंत्री ने शिमला शहर के विकासनगर में बनने वाले वाणिज्यिक परिसर जो 14 मंजिला होगा उसका निर्माण हिमुडा को स्वयं करने को कहा। इसके निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए 20 करोड़ रुपये जारी करने का भी आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि यह प्रस्तावित परिसर शहर के सबसे आधुनिक भवनों में से एक होगा, जिसमें सरकारी कार्यालय, शापिंग कांप्लेक्स और अन्य आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध होंगी।
