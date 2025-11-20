Language
    शिमला में राजभवन का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Thu, 20 Nov 2025 03:33 PM (IST)

    शिमला में युवा कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप लगाते हुए राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों और पुलिस के बीच धक्का-मुक्की हुई जब कार्यकर्ताओं ने राजभवन में घुसने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इससे क्षेत्र में तनावपूर्ण स्थिति बनी रही।

    शिमला में राजभवन के बाहर प्रदर्शन करते युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस में धक्का मुक्की हो गई।

    जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप में शिमला स्थित राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोरी के मुद्दे पर राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा। 

    कार्यकर्ताओं ने राजभवन में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में माहौल गरमाया रहा। 

