शिमला में राजभवन का घेराव करने पहुंचे युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की

जागरण टीम, शिमला। हिमाचल प्रदेश युवा कांग्रेस ने वोट चोरी के आरोप में शिमला स्थित राजभवन के बाहर केंद्र सरकार के विरुद्ध प्रदर्शन किया। युवा कांग्रेस कार्यकर्ता वोट चोरी के मुद्दे पर राजभवन का घेराव करने पहुंचे थे। इस दौरान कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच धक्का मुक्की हो गई। काफी देर तक गहमा गहमी का माहौल बना रहा।



कार्यकर्ताओं ने राजभवन में घुसने का प्रयास किया, लेकिन पुलिस ने उन्हें आगे बढ़ने से रोक दिया। इस बीच पुलिस और कार्यकर्ताओं में माहौल गरमाया रहा।