हिमाचल: यौन शोषण मामले में विधायक हंसराज की पत्नी भी थाने तलब, 2 घंटे हुई कड़ी पूछताछ; युवती ने लगाए हैं संगीन आरोप

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह से भाजपा विधायक हंसराज से लड़की के यौन शोषण के आरोप के मामले में तीसरी बार पूछताछ हुई है। इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है।

विधायक की पत्नी को भी पुलिस ने थाने में तलब किया था। युवती ने विधायक की पत्नी पर भी धमकाने जैसे आरोप लगाए थे, इस पर पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है।

दो घंटे तक हुई कड़ी पूछताछ

बुधवार को विधायक तीसरी बार महिला पुलिस थाना चंबा पहुंचे, जहां पुलिस टीम ने करीब दो घंटे तक उनसे कड़ी पूछताछ की। विधायक की पत्नी से भी पुलिस ने कई अहम सवाल-जवाब किए।

पिछले वर्ष युवती ने लगाए थे अश्लील चैट और धमकाने के आरोप

एक वर्ष पहले युवती ने विधायक पर अश्लील चैट करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। उसने विधायक की पत्नी पर भी धमकाने का आरोप लगाया था, हालांकि बाद में उसने अपने आरोप वापस ले लिए थे।