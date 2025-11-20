हिमाचल: यौन शोषण मामले में विधायक हंसराज की पत्नी भी थाने तलब, 2 घंटे हुई कड़ी पूछताछ; युवती ने लगाए हैं संगीन आरोप
हिमाचल प्रदेश में एक युवती द्वारा भाजपा विधायक हंसराज पर यौन शोषण के गंभीर आरोप लगाए जाने के बाद, पुलिस ने विधायक की पत्नी को भी पूछताछ के लिए थाने बुलाया। उनसे करीब दो घंटे तक कड़ी पूछताछ की गई और बयान दर्ज किए गए। पुलिस मामले की गंभीरता से जांच कर रही है और जरूरत पड़ने पर आगे भी पूछताछ कर सकती है।
जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के जिला चंबा के चुराह से भाजपा विधायक हंसराज से लड़की के यौन शोषण के आरोप के मामले में तीसरी बार पूछताछ हुई है। इस मामले ने पूरे जिले में हलचल मचा दी है।
विधायक की पत्नी को भी पुलिस ने थाने में तलब किया था। युवती ने विधायक की पत्नी पर भी धमकाने जैसे आरोप लगाए थे, इस पर पुलिस ने उनसे भी पूछताछ की है।
दो घंटे तक हुई कड़ी पूछताछ
बुधवार को विधायक तीसरी बार महिला पुलिस थाना चंबा पहुंचे, जहां पुलिस टीम ने करीब दो घंटे तक उनसे कड़ी पूछताछ की। विधायक की पत्नी से भी पुलिस ने कई अहम सवाल-जवाब किए।
पिछले वर्ष युवती ने लगाए थे अश्लील चैट और धमकाने के आरोप
एक वर्ष पहले युवती ने विधायक पर अश्लील चैट करने और परिवार को जान से मारने की धमकी देने के आरोप लगाए थे। उसने विधायक की पत्नी पर भी धमकाने का आरोप लगाया था, हालांकि बाद में उसने अपने आरोप वापस ले लिए थे।
हाल ही में यौन शोषण के लगए हैं आरोप
हाल ही में युवती इंटरनेट मीडिया पर फिर से सामने आई और इस बार यौन शोषण का संगीन आरोप जड़ते ही मामला फिर तूल पकड़ गया। लड़की का आरोप है कि जब वह नाबालिग तब भी उसका शोषण किया गया है।
महिला आयोग के आदेश के बाद पुलिस ने नए सिरे से कर रही जांच
महिला आयोग के आदेश पर पुलिस ने जांच को नए सिरे से शुरू किया है। पुलिस टीम ने चंडीगढ़ स्थित एक होटल और अन्य स्थानों से भी कई साक्ष्य एकत्र किए हैं।
विधायक ने ली है अग्रिम जमानत
इसी कड़ी में विधायक हंसराज ने 19 नवंबर को तीसरी बार थाने में हाजिर होकर जांच में सहयोग किया। उन्होंने अदालत से अग्रिम जमानत के लिए अर्जी दी थी, जिस पर कोर्ट ने उन्हें जांच में सहयोग करने की शर्त पर जमानत दे दी।
यह भी पढ़ें: ऊना: होटल में पार्टी के बाद हत्या, पंचायत प्रधान ने युकां नेता पर चलाई 3 गोलियां; दूसरे गुट ने तलवारों से लहुलूहान किए दो
निष्पक्षता व संवेदनशीलता से जांच कर रही पुलिस : डीएसपी
एएसपी हितेश लखनपाल ने कहा कि पुलिस मामले की निष्पक्षता और संवेदनशीलता को ध्यान में रखकर जांच कर रही है। मामले में कई महत्वपूर्ण बिंदुओं पर पुलिस की पैनी नजर बनी हुई है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।