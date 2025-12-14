शिमला में बर्फबारी की उम्मीद में उमड़े पर्यटक, क्रिसमस और नववर्ष के लिए बढ़ी बुकिंग; फोन पर ले रहे मौसम की जानकारी
शिमला में विंटर सीजन की शुरुआत में पर्यटकों की खूब भीड़ उमड़ रही है। सप्ताहांत पर होटलों में 60 से 65 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी रही, और एडवांस बुकिंग भी ब ...और पढ़ें
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर सीजन की शुरुआत में ही पर्यटकों की खूब भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सप्ताहांत पर शिमला पर्यटकों से भरहा रहा। होटलों में करीब 60 से 65 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी रही। वहीं एडवांस बुकिंग भी दिन -प्रतिदिन बढ़ रही है।
रविवार को ठंडी हवाओं और संभावित हिमपात की उम्मीद में पर्यटकों ने मालरोड, रिज मैदान, कुफरी और नालदेहरा का रुख किया। मालरोड और रिज मैदान दिनभर पर्यटकों से भरा रहा। पर्यटक यहां फोटो खिंचवाते, खरीदारी करते और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।
कुफरी व नालदेहरा में उमड़े पर्यटक
कई पर्यटक कुफरी और नालदेहरा की ओर भी रवाना हुए, जहां प्राकृतिक नजारों के बीच मौसम का लुत्फ उठाया गया। इन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं।
पर्यटकों की बुकिंग बढ़ी
होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउसों में अच्छी बुकिंग देखी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी खुशी है। टैक्सी संचालकों, दुकानदारों और रेस्तरां संचालकों के अनुसार सप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।
फोन पर जानकारी ले रहे सैलानी
टूअर आपरेटर एसोसिएशन के महासचिव मनू सूद ने बताया कि हालांकि पर्यटकों ने शिमला का रुख करना शरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई पर्यटकों को हिमपात का इंतजार है। उन्होंने कहा कि फोन पर रोजाना पर्यटक मौसम के हाल एवं हिमपात के बारे में पूछ रहे हैं।
यह भी पढ़ें: शिमला-कालका ट्रैक पर नए साल के लिए सभी ट्रेन बुक, स्पेशल गाड़ी शुरू करने की तैयारी; सर्दी में क्यों भाता है पहाड़ों का सफर?
क्रिसमस पर पर मौसम के फोरकास्ट पर पर्यटकों की नजर है। क्रिममस को लेकर अगर मौसम का फोरकास्ट में बदलाव आता है तो फिर शिमला में भारी संख्या में पर्यटक पहुंच सकते है।
जाम ने खूब सताया
पर्यटकों की बढ़ती आमद के कारण यतायात व्यवस्था पर दबाव भी बढ़ गया है। शिमला शहर के कई हिस्सों में जाम की स्थिति बनी रही। खासकर प्रवेश मार्गों, लिफ्ट के आसपास, मालरोड से जुड़े संपर्क मार्गों और कुफरी मार्ग पर वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिलीं। लोगों और पर्यटकों को जाम के कारण काफी समय तक परेशान होना पड़ा। प्रशासन ने पर्यटकों से अपील की है कि वे निर्धारित पार्किंग स्थलों का ही उपयोग करें और यातायात नियमों का पालन करें, ताकि जाम की समस्या को कम किया जा सके।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।