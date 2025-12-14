शिमला में बर्फबारी की उम्मीद में उमड़े पर्यटक, क्रिसमस और नववर्ष के लिए बढ़ी बुकिंग; फोन पर ले रहे मौसम की जानकारी

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में विंटर सीजन की शुरुआत में ही पर्यटकों की खूब भीड़ जुटनी शुरू हो गई है। सप्ताहांत पर शिमला पर्यटकों से भरहा रहा। होटलों में करीब 60 से 65 प्रतिशत तक आक्यूपेंसी रही। वहीं एडवांस बुकिंग भी दिन -प्रतिदिन बढ़ रही है।



रविवार को ठंडी हवाओं और संभावित हिमपात की उम्मीद में पर्यटकों ने मालरोड, रिज मैदान, कुफरी और नालदेहरा का रुख किया। मालरोड और रिज मैदान दिनभर पर्यटकों से भरा रहा। पर्यटक यहां फोटो खिंचवाते, खरीदारी करते और स्थानीय व्यंजनों का आनंद लेते नजर आए। बच्चों और युवाओं में खासा उत्साह देखने को मिला।

कुफरी व नालदेहरा में उमड़े पर्यटक कई पर्यटक कुफरी और नालदेहरा की ओर भी रवाना हुए, जहां प्राकृतिक नजारों के बीच मौसम का लुत्फ उठाया गया। इन दिनों दिल्ली, चंडीगढ़, पंजाब, हरियाणा, अंबाला सहित आसपास के राज्यों से बड़ी संख्या में पर्यटक शिमला पहुंच रहे हैं।

पर्यटकों की बुकिंग बढ़ी होटल, होमस्टे और गेस्ट हाउसों में अच्छी बुकिंग देखी जा रही है, जिससे पर्यटन कारोबार से जुड़े लोगों के चेहरों पर भी खुशी है। टैक्सी संचालकों, दुकानदारों और रेस्तरां संचालकों के अनुसार सप्ताहांत पर पर्यटकों की संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी हुई है।

फोन पर जानकारी ले रहे सैलानी टूअर आपरेटर एसोसिएशन के महासचिव मनू सूद ने बताया कि हालांकि पर्यटकों ने शिमला का रुख करना शरू कर दिया है, लेकिन अभी भी कई पर्यटकों को हिमपात का इंतजार है। उन्होंने कहा कि फोन पर रोजाना पर्यटक मौसम के हाल एवं हिमपात के बारे में पूछ रहे हैं।