Shimla News: संजौली में गाड़ी में युवक की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा, मौके से मिटाए गए साक्ष्य, साथी पर केस दर्ज
शिमला में एक युवक का शव कार में मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक के परिवार ने युवक के साथ मौजूद व्यक्ति पर लापरवाही और सबूत मिटाने का आरोप लगाया है, जिसके चलते संजौली थाने में मामला दर्ज किया गया है। पुलिस ने जांच शुरू कर दी है और परिवार ने हत्या की आशंका जताई है। युवक की पहचान विनोद कंवर के रूप में हुई है।
जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते दिनों एक कार में युवक का शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में मृतक के स्वजन ने मृत्यु के दौरान युवक के साथी पर लापरवाही बरतने और घटनास्थल से सुबूत मिटाने का आरोप लगाया है।
इस बारे में संजौली थाना में मृतक के स्वजन की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।
बता दें कि यह मामला थाना संजौली के शनान क्षेत्र का है, जहां खड़ी एक कार से बुधवार को युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान ठियोग उपमंडल की मलेड़ी पंचायत के रहने वाले विनोद कंवर पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई।
संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस जांच की मांग की है।
दो दिन पहले शनान में कार में अचेत मिला था युवक
जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर की रात स्थानीय लोगों ने शनान के पास एक कार में एक युवक को अचेत अवस्था में देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए आइजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
मोबाइल व दस्तावेज थे गायब
मृतक के चाचा सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें घटना की जानकारी उनके भाई लाल सिंह से मिली थी। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने विनोद की मौत की पुष्टि कर दी। सुभाष के अनुसार पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि विनोद हमेशा अपने साथ मोबाइल फोन और पर्स रखता था, लेकिन घटनास्थल से उसका मोबाइल, पर्स और दस्तावेज सब गायब मिले।
शव पर कोई स्पष्ट चोट के निशान नहीं थे, लेकिन उसकी नाक के दाईं ओर से खून बह रहा था, जिससे मामला और संदिग्ध लग रहा है।
कार में कोई और भी था जो फरार हुआ
परिजनों का कहना है कि विनोद के साथ कार में कोई अन्य व्यक्ति भी मौजूद था, जो बाद में वहां से फरार हो गया। उनका आरोप है कि इसी व्यक्ति की लापरवाही से विनोद की मौत हुई, क्योंकि उसने न तो समय पर सहायता की और न ही किसी को सूचना दी। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया है।
कमेंट्स
सभी कमेंट्स (0)
बातचीत में शामिल हों
कृपया धैर्य रखें।