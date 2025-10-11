Shimla News: संजौली में गाड़ी में युवक की लाश मिलने के मामले में बड़ा खुलासा, मौके से मिटाए गए साक्ष्य, साथी पर केस दर्ज

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बीते दिनों एक कार में युवक का शव मिलने के मामले में नया मोड़ आया है। इस मामले में मृतक के स्वजन ने मृत्यु के दौरान युवक के साथी पर लापरवाही बरतने और घटनास्थल से सुबूत मिटाने का आरोप लगाया है।

इस बारे में संजौली थाना में मृतक के स्वजन की ओर से मामला दर्ज करवाया गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। बता दें कि यह मामला थाना संजौली के शनान क्षेत्र का है, जहां खड़ी एक कार से बुधवार को युवक का शव बरामद हुआ। मृतक की पहचान ठियोग उपमंडल की मलेड़ी पंचायत के रहने वाले विनोद कंवर पुत्र लाल सिंह के रूप में हुई।

संदिग्ध परिस्थितियों में हुई इस मौत ने परिजनों को झकझोर कर रख दिया है। उन्होंने हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस जांच की मांग की है। दो दिन पहले शनान में कार में अचेत मिला था युवक जानकारी के अनुसार 8 अक्टूबर की रात स्थानीय लोगों ने शनान के पास एक कार में एक युवक को अचेत अवस्था में देखा। इसकी सूचना तुरंत पुलिस को दी गई। पुलिस मौके पर पहुंची और युवक को इलाज के लिए आइजीएमसी शिमला ले जाया गया, जहां डाक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।

मोबाइल व दस्तावेज थे गायब मृतक के चाचा सुभाष ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि उन्हें घटना की जानकारी उनके भाई लाल सिंह से मिली थी। जब वे अस्पताल पहुंचे तो डॉक्टरों ने विनोद की मौत की पुष्टि कर दी। सुभाष के अनुसार पुलिस ने पोस्टमार्टम करवाया और बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि विनोद हमेशा अपने साथ मोबाइल फोन और पर्स रखता था, लेकिन घटनास्थल से उसका मोबाइल, पर्स और दस्तावेज सब गायब मिले।