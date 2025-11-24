Language
    शिमला में पुलिस ने 3.110 किलोग्राम चरस की बरामद, भद्राश में 3 लोग गिरफ्तार, 15.68 ग्राम चिट्टे के साथ दो पकड़े

    By Atul Kashyap Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 24 Nov 2025 03:19 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ कार्रवाई करते हुए रामपुर और कुमारसैन में चरस और चिट्टा बरामद किया है। पुलिस ने भद्राश में 3.110 किलोग्राम चरस के साथ तीन लोगों को गिरफ्तार किया, जबकि कुमारसैन में 15.68 ग्राम चिट्टे के साथ दो युवकों को पकड़ा गया। पुलिस ने मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    Hero Image

    शिमला पुलिस ने चरस और चिट्टे के साथ पांच लोगों को पकड़ा है। प्रतीकात्मक फोटो

    संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिला शिमला के पुलिस थाना रामपुर के तहत रविवार रात को भद्राश में 3.110 किलो ग्राम चरस और कुमारसैन थाने के तहत पुलिस को 15.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है। 

    सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से चिट्टा बरामद

    पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरक्षी पियुष राज अन्वेषणाधिकारी, डिटेक्शन सेल उपमंडल रामपुर के नेतृत्व में चील मोड़, नजदीक खेखर में सड़क किनारे खड़ी टैक्सी आल्टो की तलाशी के दौरान गाड़ी में बैठे दो लोगों से चिट्टा बरामद हुआ। 

    25 और 26 साल के दो युवक पकड़े

    पुलिस ने 26 वर्षीय विजेन्द्र सिंह निवासी गांव त्यावल डाकघऱ ज्यूरी तहसील रामपुर जिला शिमला और 25 वर्षीय विशाल गांव व डाकघर ज्यूरी तहसील रामपुर जिला शिमला से 15.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस संदर्भ में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कुमारसैन में मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

    चरस के साथ तीन लोग गिरफ्तार

    दूसरे मामले में पुनीत शर्मा अन्वेषणाधिकारी विशेष सेल शिमला के नेतृत्व में भद्राश में तीन लोगों से 3.110 किलो ग्राम चरस बरामद की गई। इस संदर्भ में तीनों के विरुद्ध थाना रामपुर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

    तीन युवक किए गिरफ्तार

    पुलिस ने 34 वर्षीय डोला राम उर्फ कपिल गांव गौरा डाकघर दुराह तहसील निथर जिला कुल्लू, 34 वर्षीय मुकेश ठाकुर निवासी गांव निरसू डाकघर दत्तनगर तहसील रामपुर जिला शिमला व 25 वर्षीय विपिन कुमार निवासी गांव नेरी डाकघर देवनगर तहसील रामपुर जिला शिमला को गिरफ्तार किया गया है।

    कड़ी कार्रवाई की जाएगी

    उपमंडल पुलिस अधिकारी रामपुर नरेश शर्मा ने बताया कि उपरोक्त अभियोगों से जुड़े अन्य संभावित आरोपितों की भी जांच की जा रही है। उन्होंने कहा कि नशे के विरुद्ध पुलिस की कार्रवाई लगातार जारी है तथा जो भी व्यक्ति नशे की खरीद-फरोख्त या तस्करी में संलिप्त पाया जाएगा, उसके विरुद्ध कड़ी कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी।