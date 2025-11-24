शिमला में पुलिस ने 3.110 किलोग्राम चरस की बरामद, भद्राश में 3 लोग गिरफ्तार, 15.68 ग्राम चिट्टे के साथ दो पकड़े

संवाद सहयोगी, रामपुर बुशहर (शिमला)। हिमाचल प्रदेश पुलिस ने नशा माफिया के खिलाफ बड़ा अभियान छेड़ दिया है। जिला शिमला के पुलिस थाना रामपुर के तहत रविवार रात को भद्राश में 3.110 किलो ग्राम चरस और कुमारसैन थाने के तहत पुलिस को 15.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया गया है। इन दोनों मामलों में पुलिस ने पांच व्यक्तियों को गिरफ्तार किया है।

सड़क किनारे खड़ी गाड़ी से चिट्टा बरामद पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार मुख्य आरक्षी पियुष राज अन्वेषणाधिकारी, डिटेक्शन सेल उपमंडल रामपुर के नेतृत्व में चील मोड़, नजदीक खेखर में सड़क किनारे खड़ी टैक्सी आल्टो की तलाशी के दौरान गाड़ी में बैठे दो लोगों से चिट्टा बरामद हुआ।

25 और 26 साल के दो युवक पकड़े पुलिस ने 26 वर्षीय विजेन्द्र सिंह निवासी गांव त्यावल डाकघऱ ज्यूरी तहसील रामपुर जिला शिमला और 25 वर्षीय विशाल गांव व डाकघर ज्यूरी तहसील रामपुर जिला शिमला से 15.68 ग्राम चिट्टा बरामद किया। इस संदर्भ में उपरोक्त व्यक्तियों के विरुद्ध थाना कुमारसैन में मादक पदार्थ अधिनियम के अंतर्गत मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

चरस के साथ तीन लोग गिरफ्तार दूसरे मामले में पुनीत शर्मा अन्वेषणाधिकारी विशेष सेल शिमला के नेतृत्व में भद्राश में तीन लोगों से 3.110 किलो ग्राम चरस बरामद की गई। इस संदर्भ में तीनों के विरुद्ध थाना रामपुर में मादक पदार्थ अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें गिरफ्तार कर मामले की जांच शुरू कर दी है।