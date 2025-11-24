शिमला शहर में एंट्री पर ग्रीन टैक्स लगाने का प्रस्ताव तैयार, वाहन चालकों की जेब होगी ढीली; ऑनलाइन करना होगा भुगतान

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला में बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की पूरी तैयारी है। नगर निगम प्रशासन ने राज्य सरकार की ओर से वापस आए प्रस्ताव को फिर से तैयार किया है। इसकी प्रस्तुति राज्य सरकार और शहरी विकास विभाग को दी जानी है। इसके लिए नगर निगम के अधिकारियों से समय मांगा है।



अधिकारियों से समय मिलने के बाद ही इसे अंतिम रूप दिया जाएगा। बता दें कि नगर निगम की ओर से इसे लगाने का प्रस्ताव सरकार को भेजा गया था। सरकार ने इसमें 5 से 6 सुधार कर दोबारा से बनाने के लिए वापस भेजा था।

अब निगम की ओर से इसे दोबारा बनाने के लिए भेजा गया। अब इसे सरकार के पास फिर से भेजने से पहले प्रस्तुति देने की तैयारी है। 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने की उम्मीद नगर निगम को ग्रीन टैक्स लागू करने के बाद 12 करोड़ रुपये से ज्यादा की आय होने की उम्मीद है। निगम ने इसे पहले भी एक बार राष्ट्रीय राजमार्ग पर लगा दिया था, लेकिन हाई कोर्ट के निर्देश के बाद इसे हटाना पड़ा था।

अब बैरियर फ्री तरीके से लगाने की तैयारी अब निगम ने बैरियर फ्री तरीके से लागू करने की तैयारी करने का प्रस्ताव तैयार किया है। नगर निगम लंबे समय से आय के नए संसाधन तलाशने की दिशा में काम कर रहा है, लेकिन निगम को ज्यादा सफलता नहीं मिल रही है। अब निगम ने इस बार फिर से इसी दिशा में एक प्रयास किया है, जिसमें शहर में बाहर से आने वाले वाहनों पर ग्रीन टैक्स लगाने की तैयारी की जा रही है।