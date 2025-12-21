शिमला में क्रिसमस व नववर्ष के लिए होटलों में एडवांस बुकिंग, पर्यटकों के लिए डाइन एंड डांस पार्टी व बोन फायर सहित खास आयोजन

जागरण संवाददाता, शिमला। यदि आप शिमला में क्रिसमस और नववर्ष का जश्न मनाने की योजना बना रहे हैं तो अभी बुकिंग करवा लें। होटल कारोबारियों ने पर्यटकों के लिए डाइन एंड डांस पार्टी व बोन फायर के साथ हिमाचली व्यंजन परोसने की तैयारी की है। क्रिसमस मनाने के लिए पांच और नववर्ष के लिए 10 दिन शेष हैं, लेकिन यहां के होटलों के कमरे 40 प्रतिशत तक बुक हो गए हैं। बिना बुकिंग के शिमला पहुंचने वाले पर्यटकों को परेशान होना पड़ सकता है।



हालांकि सप्ताहांत पर शहर के होटलों में औसतन 60 प्रतिशत तक बुकिंग चल रही है। आने वाले दिनों में अगर मौसम में बदलाव होता है तो बुकिंग में बढ़ोतरी होने की संभावना है।

निगम के होटलों में ऑनलाइन बुकिंग शिमला में हिमाचल पर्यटन विकास निगम के तीन बड़े होटल संचालित हैं। इनमें होटल पीटरहाफ, होलीडे होम और विलीज पार्क प्रमुख हैं। इसके अलावा आसपास के पर्यटन स्थलों नारकंडा, कुफरी, फागू और चायल में भी पर्यटन निगम का एक-एक होटल है। इन सभी में कमरों की बुकिंग निगम की आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से आनलाइन की जा रही है।

निजी होटलों की क्या है स्थिति निजी होटलों की बात करें तो वहां भी स्थिति संतोषजनक बताई जा रही है। अधिकतर निजी होटल में आनलाइन ट्रैवल पोर्टल या सीधे आफलाइन संपर्क कर बुकिंग करवा सकते हैं। टूअर एंड ट्रैवल एसोसिएशन के महासचिव मनू सूद ने बताया कि हिमपात न होने के कारण इस बार पर्यटकों का रुझान पिछले वर्षों की तुलना में कम है, लेकिन आने वाले दिनों में हिमपात हुआ तो पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी।

पर्यटकों के लिए ये होंगे विशेष आयोजन पर्यटकों के मनोरंजन के लिए होटलों में विशेष तैयारियां की जा रही हैं। क्रिसमस और नववर्ष पर डाइन एंड डांस पार्टी, बोन फायर, लाइव म्यूजिक और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। कई होटलों में न्यू ईयर क्वीन प्रतियोगिता भी होगी, जिसमें पर्यटकों की भागीदारी रहेगी। पर्यटकों को हिमाचल के पारंपरिक व्यंजन कई होटलों में परोसे जाएंगे। इनमें हिमाचली धाम, सिड्डू, चुनिंदा व्यंजन और खास न्यू ईयर डिनर मेन्यू शामिल है।