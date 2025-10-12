हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी उतरे सरकार के विरोध में, 18 संगठन करेंगे धरना प्रदर्शन

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर धरने प्रदर्शन करेंगे।

प्रेस को जारी संयुक्त बयान में संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इद्र पाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूप राम शर्मा व प्रेस सचिव सैन राम नेगी ने बताया कि 17 अक्टूबर को सभी जिलों में पेंशनर्स अपनी मांगो के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे।

18 संगठनों के सदस्य जुटेंगे प्रदर्शन में इसमें 18 संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य भाग लेंगे।पेंशनर्स नेताओं ने सभी ब्लॉकों के संयोजकों व जिला के संयोजको, उप संयोजकों से आग्रह किया की अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में भाग लें।