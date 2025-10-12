Language
    हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी उतरे सरकार के विरोध में, 18 संगठन करेंगे धरना प्रदर्शन

    By Anil Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 05:58 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में सेवानिवृत्त कर्मचारियों के 18 संगठनों ने सरकार के विरोध में मोर्चा खोल दिया है। उनकी मांगों पर सरकार की उदासीनता के कारण, वे धरना प्रदर्शन करने की तैयारी में हैं। इन संगठनों ने मिलकर एक संयुक्त मोर्चा बनाया है और सरकार को चेतावनी दी है कि यदि उनकी मांगें नहीं मानी गईं तो वे आंदोलन को और तेज करेंगे।

    Hero Image

    हिमाचल प्रदेश के सेवानिवृत्त कर्मचारी सरकार के विरुद्ध आंदोलन करेंगेै। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के विभिन्न सरकारी विभागों, बोर्ड व निगमों से कार्यरत सेवानिवृत कर्मचारियों ने सरकार के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। हिमाचल प्रदेश संयुक्त संघर्ष समिति के बैनर तले 17 अक्टूबर को प्रदेश के सभी जिलों में पेंशनर धरने प्रदर्शन करेंगे।

    प्रेस को जारी संयुक्त बयान में संयुक्त संघर्ष समिति के अध्यक्ष सुरेश ठाकुर, महासचिव इद्र पाल शर्मा, अतिरिक्त महासचिव भूप राम शर्मा व प्रेस सचिव सैन राम नेगी ने बताया कि 17 अक्टूबर को सभी जिलों में पेंशनर्स अपनी मांगो के समर्थन में सांकेतिक धरना प्रदर्शन करेंगे।

    18 संगठनों के सदस्य जुटेंगे प्रदर्शन में

    इसमें 18 संगठनों के पदाधिकारी व सदस्य भाग लेंगे।पेंशनर्स नेताओं ने सभी ब्लॉकों के संयोजकों व जिला के संयोजको, उप संयोजकों से आग्रह किया की अधिक से अधिक संख्या में जिला मुख्यालय में धरना प्रदर्शन में भाग लें।

    एक संगठन 14 को प्रदर्शन की कर रहा बात

    उन्होंने कहा कि कुछ स्वयंभू नेता 14 अक्टूबर को धरना प्रदर्शन की बात कर रहें हैं जो एक सोची समझी साजिश है। उन्होंने पेंशनर्स नेताओं से आग्रह किया कि पेंशनर्स हितैशी बनने का ढोंग रच रहें हैं। जब इनके पास संगठन की बागडोर थी तब यह सरकार की परिक्रमा कर रहे थे। सभी पेंशनर्स इनकी नीति व नियत से अच्छी तरह से वाकिफ हैं।

