Language
सब्सक्राइब करें
फोकस

Trending

    Move to Jagran APP
    pixelcheck
    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    शिमला शहर में कल नहीं चलेंगी निजी बसें, आखिर क्यों हड़ताल पर गए चालक व परिचालक?

    By Rohit Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 12 Oct 2025 04:22 PM (IST)

    शिमला शहर में निजी बस चालक एवं परिचालक संघ की हड़ताल के कारण सोमवार को निजी मिनी बसें नहीं चलेंगी। चालकों ने अपनी मांगों को लेकर पहले ही बसों पर हड़ताल के पोस्टर लगा दिए थे। इस हड़ताल से शहर में लोगों को परेशानी हो सकती है, खासकर स्कूल और ऑफिस जाने वालों को। चालकों की मुख्य मांगें शहर में जाम की समस्या का समाधान और विश्राम गृह की व्यवस्था करना है।

    prefferd source google
    Hero Image

    शिमला शहर में कल निजी बसें नहीं चलेंगी। बसों पर स्टिकर भी लगाए हैं।

    जागरण संवाददाता, शिमला। शिमला शहर में सोमवार को निजी बस चालक एवं परिचालक संघ की हड़ताल रहेगी। ऐसे में शहर मेें चलने वाले निजी मिनी बसें नहीं चलेंगी। निजी बस चालक एवं परिचालकों ने रविवार को ही निजी बसों में हड़ताल के पोस्टर चिपका दिए थे, ताकि शहर में लोगों को हड़ताल के बारे में जानकारी मिल सके।

    विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

    निजी बसों की हड़ताल के कारण शहर में निजी लोगों को सप्ताह के पहले दिन ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। स्कूल एवं आफिस जाने के लिए समय से पहले ही घरों से निकलना होगा।

    वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण कार्यक्रम भी 

    इसके अलावा शहर में सोमवार को पूर्व मुख्यमंत्री स्व. वीरभद्र सिंह की प्रतिमा का अनावरण भी होना है। इस अवसर पर शहर में भारी संख्या में कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं एवं समर्थकों के पहुंचने के आसार हैं। इस कारण शहर में रैली की भीड़ भी रहेगी।

    ऐसे में शहर में लोगों को सप्ताह के पहले दिन ही परेशानियों का सामना करना पड़ सकता है। सप्ताह के पहले दिन कार्यालय एवं स्कूल जाने के लिए लोगों को समय से पहले ही घरों से निकलना पड़ेगा।

    मांगें न मानने पर लिया फैसला

    निजी बस चालक परिचालक संघ के अध्यक्ष रूपलाल ठाकुर ने कहा कि सोमवार को बसें नहीं चलेंगी। इस बारे में निजी बस ऑपरेटरों को पहले ही नोटिस दिया गया था। निजी बस ऑपरेटरों की ओर से भी विभाग एवं प्रशासन को उसकी प्रतियां दे दी गई थी, लेकिन इसके बावजूद भी उनकी मांगों पर प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई है। ऐसे में अब निजी बस चालक परिचालक संघ ने हड़ताल करने का फैसला लिया है।

    विश्राम गृह की मांग भी कर रहे चालक-परिचालक

    निजी बस चालक एवं परिचालक संघ का कहना है कि शहर में ट्रैफिक जाम के कारण उन्हें काफी नुकसान उठाना पड़ता है। इसके लिए शहर के 40 किलोमीटर के बाहर के दायरे से आने वाली बसों को पुराना बस स्टैंड के बजाय सीधे आइएसबीटी भेजने की मांग चालक परिचालक संघ ने उठाई थी, लेकिन उनकी यह मांग पूरी नहीं हुई है।

    इसके अलावा एचआरटीसी की स्कूल ड्यूटी वाली बसें सवारियां उठाती हैं, इस कारण आए दिन एचआरटीसी एवं निजी बस चालक परिचालकों की लड़ाई होती है। डीजल डालने एवं चार्जिंग करवाने के लिए वर्कशाप की गई बसें भी आते जाते समय रास्ते से सवारियां उठा लेती हैं। इसके अलावा पुराना बस स्टैंड में निजी बस चालक परिचालकों के लिए रेस्टरूम की मांग की गई थी, यह मांग भी अभी तक पूरी नहीं हुई है।