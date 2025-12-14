Language
    हिमाचल में जनादेश चोरी कर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे, जयराम का तंज- चुनाव चाहे आज हों या कल मुख्यमंत्री को परिणाम पता

    By Chaitanya Thakur Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sun, 14 Dec 2025 05:48 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश में जयराम ठाकुर ने वोट अधिकार यात्रा पर तंज कसते हुए कहा कि जनादेश चोरी करके यात्रा निकाली जा रही है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साध ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर। जागरण आर्काइव

    जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों और घोषणा पत्र के नाम पर हिमाचल में जनादेश चोरी करने वाले अपनी झूठी गारंटियों का हिसाब देने के बजाय देशभर में वोट चोरी के विरुद्ध वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जहां-जहां मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता रैलियां निकाल रहे हैं वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है।

    उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश के लोग चौतरफा सरकार की नाकामियों से जूझ रहे हैं और सरकार दिल्ली में आलाकमान को खुश करने में लगी हुई है। चुनाव चाहे अब हों या बाद में मुख्यमंत्री को परिणाम पता है।

    सरकार की पूरी व्यवस्था ही घुटने पर

    जयराम ने कहा कि सरकार की अंतर्कलह, विधायकों और मंत्रियों की विवशता, अधिकारियों और मित्र मंडली की मनमर्जी के आगे सरकार की पूरी व्यवस्था ही घुटने पर है। आपदा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होने वाली धनराशि से तीन साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाकर न सिर्फ अपनी किरकिरी करवाई बल्कि अपनी संवेदनहीनता का भी प्रदर्शन किया।

    शीर्ष नेतृत्व में भी अलोकप्रिय हो चुकी सरकार

    इस कार्यक्रम से कांग्रेस आलाकमान की गैरमौजूदगी से यह बात भी साफ हो गई कि सरकार प्रदेश में ही नहीं अपने शीर्ष नेतृत्व में भी अलोकप्रिय हो चुकी है। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि भारतीय जनता पार्टी को उनके सार्वजनिक कार्यक्रमों में मिल रहे प्रचंड जनसमर्थन, देशभर में कांग्रेस की हो रही प्रचंड हार और बीते हफ्ते सरकार के तीन साल पूरे होने पर आयोजित जश्न से प्रदेशवासियों के किनारा करने से कांग्रेस का पूरा नेतृत्व हताश है।


