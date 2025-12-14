हिमाचल में जनादेश चोरी कर वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे, जयराम का तंज- चुनाव चाहे आज हों या कल मुख्यमंत्री को परिणाम पता

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा कि झूठी गारंटियों और घोषणा पत्र के नाम पर हिमाचल में जनादेश चोरी करने वाले अपनी झूठी गारंटियों का हिसाब देने के बजाय देशभर में वोट चोरी के विरुद्ध वोट अधिकार यात्रा निकाल रहे हैं। जहां-जहां मुख्यमंत्री और उनके वरिष्ठ नेता रैलियां निकाल रहे हैं वहां से कांग्रेस का सूपड़ा साफ होता जा रहा है।



उन्होंने यहां जारी बयान में कहा कि प्रदेश के लोग चौतरफा सरकार की नाकामियों से जूझ रहे हैं और सरकार दिल्ली में आलाकमान को खुश करने में लगी हुई है। चुनाव चाहे अब हों या बाद में मुख्यमंत्री को परिणाम पता है।

सरकार की पूरी व्यवस्था ही घुटने पर जयराम ने कहा कि सरकार की अंतर्कलह, विधायकों और मंत्रियों की विवशता, अधिकारियों और मित्र मंडली की मनमर्जी के आगे सरकार की पूरी व्यवस्था ही घुटने पर है। आपदा से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र में सरकार ने आपदा प्रभावितों के राहत और पुनर्वास के लिए इस्तेमाल होने वाली धनराशि से तीन साल के कार्यकाल पूरा होने का जश्न मनाकर न सिर्फ अपनी किरकिरी करवाई बल्कि अपनी संवेदनहीनता का भी प्रदर्शन किया।