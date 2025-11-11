हिमाचल सरकार ने फिर बदले IPS अफसर, रोहित मालपानी लगाए SP साइबर क्राइम, नेगी को CID का जिम्मा

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं व एक को पदभार सौंपा है। गत दिनों सरकार ने आईपीएस व एचपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए थे। अब एक बार फिर से सरकार ने अधिकारियों को बदला है।



गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी को पदोन्नति के बाद डीआईजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईडी, शिमला लगाया है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें