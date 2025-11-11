Language
    हिमाचल सरकार ने फिर बदले IPS अफसर, रोहित मालपानी लगाए SP साइबर क्राइम, नेगी को CID का जिम्मा

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 11 Nov 2025 04:15 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश सरकार ने फिर से आईपीएस अधिकारियों के तबादले किए हैं। अरविंद दिग्विजय नेगी को डीआईजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईडी, शिमला बनाया गया है। रोहित मालपानी को पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम, शिमला नियुक्त किया गया है। डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन कमांडेंट, तृतीय आइआरबीएन पंडोह मंडी होंगे, और पदम चंद को कमांडेंट, प्रथम बटालियन जुन्गा शिमला का पदभार सौंपा गया है।

    आईपीएस अधिकारी रोहित मालपानी और अरविंद दिग्विजय नेगी।

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश सरकार ने भारतीय पुलिस सेवा (आइपीएस) अधिकारियों के तबादला आदेश जारी किए हैं व एक को पदभार सौंपा है। गत दिनों सरकार ने आईपीएस व एचपीएस अधिकारियों के बड़े स्तर पर तबादले किए थे। अब एक बार फिर से सरकार ने अधिकारियों को बदला है।

    गृह विभाग की ओर से जारी की गई अधिसूचना के अनुसार सिविल सेवा बोर्ड की सिफारिशों के आधार पर 2011 बैच के आईपीएस अधिकारी अरविंद दिग्विजय नेगी को पदोन्नति के बाद डीआईजी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो सीआईडी, शिमला लगाया है। 

    रोहित मालपानी लगाए एसपी साइबर क्राइम 

    इसके अलावा तीन आइपीएस अधिकारियों के तबादला व पदभार के आदेश जारी किए हैं। 2012 बैच के आईपीएस रोहित मालपानी कमांडेंट प्रथम बटालियन जुन्गा जिनके पास साइबर क्राइम, शिमला के अधीक्षक पद का अतिरिक्त कार्यभार था को पुलिस अधीक्षक साइबर क्राइम, शिमला के रूप में नियमित रूप से नियुक्त किया गया है। 

    डॉ. कार्तिकेयन लगाए पंडोह में कमांडेंट

    2014 बैच के डॉ. कार्तिकेयन गोकुलचंद्रन जिन्हें पुलिस मुख्यालय शिमला में कंपल्सरी वेटिंग आफिसर के तौर पर स्थानांतरित किया गया था को अब कमांडेंट, तृतीय आइआरबीएन पंडोह मंडी लगाया है। 

    पदम चंद जुन्गा के कमांडेंट

    2015 बैच के पदम चंद, आईपीएस जो कमांडेंट, तृतीय आइआरबीएन पंडोह मंडी में तैनात थे को अब कमांडेंट, प्रथम बटालियन जुन्गा शिमला लगाया है।

