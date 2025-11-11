हिमाचल: विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में मिली अग्रिम जमानत, चंबा न्यायालय में हाई कोर्ट के वकीलों ने दायर की थी याचिका

जागरण संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश से भाजपा विधायक हंसराज को पॉक्सो एक्ट में जिला सत्र न्यायालय से अग्रिम जमानत मिल गई है। हाई कोर्ट के अधिवक्ताओं ने अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी, जिस पर कोर्ट से विधायक को बड़ी राहत मिली है। कोर्ट ने विधायक को पुलिस जांच में सहयोग देने के लिए कहा है।

जिला चंबा के चुराह से भाजपा के तीन बार के विधायक डा. हंसराज पर युवती ने यौन शोषण के आरोप लगाए हैं। उस दौरान लड़की नाबालिग थे, इस पर विधायक के विरुद्ध पॉक्सो एक्ट में मामला दर्ज हुआ है।



विधायक ने गिरफ्तारी से बचने के लिए सोमवार को जिला एवं सत्र न्यायाधीश चंबा की अदालत में उच्च न्यायालय के वरिष्ठ अधिवक्ताओं के माध्यम से अग्रिम जमानत याचिका दायर की थी। याचिका पर मंगलवार को सुनवाई हुई, जिसमें उन्हें राहत मिल गई है।

सोमवार को महिला थाना में उपस्थित नहीं हुए थे विधायक पुलिस ने विधायक को नोटिस जारी कर सोमवार को महिला थाना में उपस्थित होने को कहा था लेकिन वह नहीं पहुंचे। विधायक का मोबाइल फोन लगातार बंद आ रहा था, जिससे उनकी लोकेशन का पता भी नहीं चल पा रहा था।

सात नवंबर को दर्ज हुआ है केस युवती की शिकायत पर महिला पुलिस थाना में सात नवंबर को विधायक के विरुद्ध केस दर्ज करवाया था। एएसपी चंबा हितेश लखनपाल ने बताया कि मामला अत्यंत संवेदनशील है। सभी तथ्यों और साक्ष्यों को निष्पक्ष रूप से परखा जा रहा है।