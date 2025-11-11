Language
    दिल्ली धमाके में घायल नहीं हुआ हमीरपुर का व्यक्ति, HRTC बस लेकर गया था तिलक राज, आखिर कैसे जुड़ गया सूची में नाम?

    Updated: Tue, 11 Nov 2025 02:17 PM (IST)

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद हमीरपुर के तिलक राज के घायल होने की खबर आई थी, लेकिन एचआरटीसी ने स्पष्ट किया कि वह घायल नहीं हैं। तिलक राज बस लेकर दिल्ली गए थे और बीमार होने के कारण अस्पताल में भर्ती हुए, जहाँ गलती से उनका नाम घायलों की सूची में जुड़ गया। अब उनकी हालत स्थिर है और वह जल्द ही हमीरपुर लौटेंगे।

    दिल्ली में हुए धमाके के बाद की तस्वीर।

    रवि ठाकुर, हमीरपुर। दिल्ली में हुए धमाके में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के व्यक्ति के घायल होने की सूचना के बीच बड़ा अपडेट आया है। हमीरपुर निवासी एचआरटीसी बस चालक तिलक राज धमाके में घायल नहीं हुए थे। 

    हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) हमीरपुर क्षेत्रीय प्रबंधन ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों ने बताया कि चालक तिलक राज पुत्र किशन चन्द, निवासी गांव कोहली तहसील एवं जिला हमीरपुर दिल्ली धमाके में घायल नहीं हुए हैं। उनका नाम गलती से घायलों की सूची में शामिल कर लिया गया था।

    बस लेकर आना था हमीरपुर और पड़ गए बीमार

    एचआरटीसी क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार, तिलक राज नौ नवंबर को एचपी-67-8347 नंबर की बस के साथ हमीरपुर से दिल्ली गए थे। 10 नवंबर की रात वे एचपी-67-7104 नंबर की बस के साथ दिल्ली से हमीरपुर लौटने वाले थे, लेकिन उसी दौरान वे बीमार पड़ गए और उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया। 

    अस्पताल में गलती से जुड़ गया घायलों की सूची में नाम

    जिस समय वह दिल्ली एलएनजेपी अस्पताल में उपचार के लिए पहुंचे, उसी दौरान वहां धमाका हो गया। वह इमरजेंसी में उपचाराधीन थे और इस दौरान धमाके में घायल हुए लोग भी वहां लाए गए। इस दौरान गलती से उनका नाम भी घायलों की सूची में जोड़ दिया गया। 

    तिलक राज की हालत ठीक, आज बस लेकर आएंगे 

    एचआरटीसी प्रबंधन ने कहा कि जांच में यह स्पष्ट हुआ है कि तिलक राज धमाके में घायल नहीं हुए हैं। निगम ने यह भी बताया कि इंटरनेट मीडिया की भ्रामक पोस्टों के कारण यह भ्रम फैला कि वह भी घायलों में शामिल हैं। तिलक राज की हालत फिलहाल स्थिर है। आज शाम को वह बस लेकर हमीरपुर लौटेंगे।

