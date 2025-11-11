दिल्ली धमाके में घायल नहीं हुआ हमीरपुर का व्यक्ति, HRTC बस लेकर गया था तिलक राज, आखिर कैसे जुड़ गया सूची में नाम?

रवि ठाकुर, हमीरपुर। दिल्ली में हुए धमाके में हिमाचल प्रदेश के जिला हमीरपुर के व्यक्ति के घायल होने की सूचना के बीच बड़ा अपडेट आया है। हमीरपुर निवासी एचआरटीसी बस चालक तिलक राज धमाके में घायल नहीं हुए थे।



हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) हमीरपुर क्षेत्रीय प्रबंधन ने आधिकारिक प्रेस विज्ञप्ति जारी कर स्थिति स्पष्ट की है। अधिकारियों ने बताया कि चालक तिलक राज पुत्र किशन चन्द, निवासी गांव कोहली तहसील एवं जिला हमीरपुर दिल्ली धमाके में घायल नहीं हुए हैं। उनका नाम गलती से घायलों की सूची में शामिल कर लिया गया था।

बस लेकर आना था हमीरपुर और पड़ गए बीमार एचआरटीसी क्षेत्रीय प्रबंधक के अनुसार, तिलक राज नौ नवंबर को एचपी-67-8347 नंबर की बस के साथ हमीरपुर से दिल्ली गए थे। 10 नवंबर की रात वे एचपी-67-7104 नंबर की बस के साथ दिल्ली से हमीरपुर लौटने वाले थे, लेकिन उसी दौरान वे बीमार पड़ गए और उन्हें दिल्ली में इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती करवाया गया।