हिमाचल की जनता को नववर्ष में राहत, HRTC ने बदली लगेज पॉलिसी; किलो का झंझट होगा खत्म

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल पथ परिवहन निगम (एचआरटीसी) प्रबंधन नए साल में यात्रियों को राहत देने जा रहा है। निगम प्रबंधन ने लगेज पालिसी में बदलाव को मंजूरी दे दी है। बीते सप्ताह आयोजित निदेशक मंडल (बीओडी) की बैठक में इस पर चर्चा की गई थी। निदेशक मंडल ने प्रबंध निदेशक को अधिकृत किया है कि वह इसकी गाइडलाइन जारी करें। इस प्रस्ताव को अब दोबारा बीओडी में लाने की आवश्यक्ता नहीं होगी।

...तो लगता था सामान का एक यात्री के बराबर किराया नई नीति के तहत पहले सामान का किराया वस्तु के आधार पर तय किया गया था। इसके अलावा बिना यात्री पांच किलो तक सामान भेजने के लिए एक चौथाई किराया, छह से 20 किलो तक सामान भेजने के लिए आधा किराया और 21 से 40 किलो तक सामान भेजने के लिए एक यात्री का पूरा किराया लिया जाता है। वहीं 41 से 80 किलो तक सामान भेजने पर दो यात्रियों का किराया चुकाना होता है। अब इसे एकसमान किया जा रहा है।