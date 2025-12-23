हिमाचल हाई कोर्ट: नगर पंचायत कुनिहार की अधिसूचना रद, कार्यवाही को बताया गलत; सरकार को दिया पुनर्विचार का आदेश

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट ने कुनिहार को नगर पंचायत बनाने से जुड़ी अधिसूचना को रद कर दिया है। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर व न्यायाधीश रोमेश वर्मा की खंडपीठ ने कुनिहार विकास सभा व अन्य पक्षों द्वारा दायर याचिका को मंजूर करते हुए सरकार की अधिसूचना को रद किया और मामले पर पुनर्विचार करने की आदेश जारी किए।

कोर्ट ने क्या कहा कोर्ट ने कहा कि याचिका के जवाब के दौरान सरकार की ओर से लगाए गए 12.12.2025 के निर्देशों और दस्तावेज को देखने से साफ है कि असल में कुनिहार निवासियों और नगर पंचायत कुनिहार द्वारा की गई आपत्तियों को प्रस्ताव के लिए तैयार किए गए चार्ट में तो दर्ज किया गया, लेकिन संबंधित सक्षम प्राधिकारी ने कोई तर्कसंगत और स्पष्ट आदेश पारित नहीं किया, बल्कि आपत्तियों को अन्य दस्तावेज के साथ मंत्रिपरिषद के विचार के लिए प्रस्तुत किया।



कोर्ट ने कहा कि मंत्रिपरिषद के सामने रखे दस्तावेज को देखने पर ऐसा लगता है कि यह दर्शाने की कोशिश की गई कि आपत्ति पर सक्षम अथारिटी द्वारा विचार कर लिया गया था और उसी जानकारी के आधार पर अंतिम नोटिफिकेशन जारी करने के लिए मंत्रिपरिषद के सामने रखा, जिस आधार पर मंत्रिपरिषद ने अंतिम अधिसूचना जारी करने के प्रस्ताव को मंजूरी दी।