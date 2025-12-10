हिमाचल हाई कोर्ट: व्यक्ति विशेष के लिए अध्यादेश लाकर बढ़ाया मेयर का कार्यकाल, याचिकाकर्ता के आरोपों के बाद मिला अतिरिक्त समय

विधि संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश हाई कोर्ट में नगर निगम शिमला के मेयर के कार्यकाल को पांच वर्ष करने के विरुद्ध दायर जनहित याचिका पर सुनवाई 30 दिसंबर के लिए टल गई है। सरकार की ओर से बताया गया कि मेयर का कार्यकाल बढ़ाने को लेकर लाया गया अध्यादेश विधानसभा के समक्ष रखा गया था और इसे विधानसभा से पारित कर दिया गया है। सरकार ने कहा है कि मौजूदा परिस्थिति में अब यह रिट याचिका मान्य नहीं रह गई है।



इस पर याचिकाकर्ता अंजली सोनी वर्मा की ओर से बताया गया कि अभी विधानसभा से पारित संशोधन को राज्यपाल की मंजूरी नहीं मिली है अतः स्थिति बदली नहीं है। इसके बाद प्रतिवादियों की ओर से याचिका का जवाब देने के लिए अतिरिक्त समय की मांग की गई जिसे स्वीकारते हुए कोर्ट ने अगली सुनवाई 30 दिसंबर को निर्धारित करने के आदेश जारी किए हैं।



इसी मामले में पार्षद आशा शर्मा, कमलेश मेहता और सरोज ठाकुर ने याचिकाकर्ता के रूप में वादी बनाने का आवेदन किया था जिसे कोर्ट ने स्वीकार कर लिया था।