हिमाचल में सभी कर्मचारियों के लिए एक समान APAR प्रारूप होगा लागू, CM सुक्खू ने साफ्टेवयर की समीक्षा के बाद दिए निर्देश

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि अब समूह ए, बी, सी और डी के सभी कर्मचारियों के लिए एक समान एवं मानकीकृत एपीएआर (वार्षिक प्रदर्शन मूल्यांकन रिपोर्ट) प्रारूप लागू किया जाएगा। इससे प्रदर्शन मूल्यांकन में एकरूपता और निष्पक्षता सुनिश्चित होगी। यह जानकारी उन्होंने शिमला में शनिवार को एपीएआर सॉफ़्टवेयर के विकास कार्य की प्रगति की समीक्षा बैठक में दी।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

आनलाइन पहचान एवं अनुमोदन की सुविधा मुख्यमंत्री ने बताया कि पोर्टल के माध्यम से एपीएआर की शुरुआत के समय रिपोर्टिंग, रिव्यूइंग और एक्सेप्टिंग अधिकारियों की आनलाइन पहचान एवं अनुमोदन की सुविधा भी उपलब्ध होगी। यह सॉफ़्टवेयर डिजिटल टेक्नोलाजी एवं गवर्नेंस विभाग द्वारा विकसित किया जा रहा है, जिसका उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए एक पारदर्शी, प्रभावी और पूर्णतः डिजिटल प्रदर्शन मूल्यांकन प्रणाली स्थापित करना है।

एंड-टू-एंड आनलाइन प्रोसेसिंग बैठक के दौरान अधिकारियों ने मुख्यमंत्री को सूचित किया कि एपीएआर पोर्टल के माध्यम से एपीएआर और वार्षिक कार्य योजनाओं की एंड-टू-एंड आनलाइन प्रोसेसिंग एक सुव्यवस्थित डिजिटल वर्क फ्लो के तहत की जा सकेगी। यह प्रणाली प्रदर्शन मूल्यांकन प्रक्रिया में निष्पक्षता, जवाबदेही और निगरानी में सुगमता सुनिश्चित करने के लिए तैयार की गई है। एपीएआर की शुरुआत संबंधित रिपोर्टिंग अथॉरिटी द्वारा तैयार की गई वार्षिक कार्य योजना एवं स्पष्ट रूप से निर्धारित गुणात्मक एवं मात्रात्मक लक्ष्यों के आधार पर की जाएगी।