हिमाचल के HRTC कर्मचारियों को मिलेगा डीए, अन्य विभागों के साथ 6 माह का एरियर भी आएगा खाते में, क्या बोले डिप्टी सीएम?

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के एचआरटीसी कर्मचारियों को प्रदेश के अन्य विभागों की तर्ज पर 3 प्रतिशत डीए की किस्त जारी की जाएगी। अक्टूबर महीने का वेतन जो नवंबर में जारी होगा, उसके साथ ही ये डीए की किस्त मिल जाएगी।

हिमाचल परिवहन कर्मचारी महासंघ (इंटक) का प्रतिनिधि मंडल बीते रोज कार्यकारी अध्यक्ष समर चौहान की अध्यक्षता में उप-मुख्यमंत्री मुकेश अग्निहोत्री से मिला। इसमें कर्मचारियों को डीए की किस्त देने की मांग की गई। विभागीय कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ मिलेगा डीए कर्मचारियों ने कहा कि राज्य सरकार ने दीवाली से पहले डीए की घोषणा की थी, जो कर्मचारियों को नवंबर के वेतन के साथ मिल जाएगा। कर्मचारी प्रतिनिधियों ने यह मामला उप मुख्यमंत्री के समक्ष रखा। हिमाचल पथ परिवहन निगम के कर्मचारियों को भी पूर्व की भांति प्रदेश सरकार के कर्मचारियों के साथ ही उक्त डीए की किस्त अदा करने का आग्रह किया।