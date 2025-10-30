हिमाचल: गिरानी होगी संजौली मस्जिद, अधिवक्ता बोले- अब नगर निगम तुरंत कार्रवाई करे; क्या बोले हिंदू व मुस्लिम पक्ष

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश में शिमला के संजौली में स्थित मस्जिद की सभी मंजिलें गिरानी ही होंगी। जिला एवं सत्र न्यायालय ने वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी की याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायालय ने नगर निगम आयुक्त के निर्णय को बरकरार रखकर सही करार दिया।



आयुक्त ने पांच अक्टूबर, 2024 और तीन मई 2025 को मस्जिद को अवैध करार देते हुए गिराने का आदेश दिया था। मस्जिद की ऊपर की तीन मंजिलें पहले ही गिराई जा चुकी हैं, अब दो मंजिलें गिराई जाएंगी।

दोनों याचिकाकर्ता पेश नहीं कर पाए दस्तावेज वक्फ बोर्ड और संजौली मस्जिद कमेटी ने नगर निगम आयुक्त के कोर्ट के निर्णय को चुनौती दी थी। लेकिन न्यायालय में दोनों ही याचिकाकर्ता किसी तरह के दस्तावेज पेश नहीं कर सके। संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध, जल्द गिराने का काम करे नगर निगम संजौली मस्जिद मामले में स्थानीय लोगों के वकील जगतपाल ने बताया कि संजौली में बनी पूरी मस्जिद अवैध है। अब जिला अदालत ने भी निगम आयुक्त कोर्ट के निर्णय को बरकरार रखा है। ऐसे में अब नगर निगम शिमला इस अवैध ढांचे को जल्द गिराने का काम करे।



इसी वर्ष तीन मई को संजौली मस्जिद मामले में नगर निगम आयुक्त ने बची हुई निचली दो मंजिलों को तोड़ने के आदेश दिए थे।

मस्जिद 1947 से पहले की तो नक्शे सहित अन्य मंजूरी क्यों नहीं ली वक्फ बोर्ड मस्जिद की जमीन पर मालिकाना हक के कागज अदालत में पेश करने में नाकाम रहा था। हालांकि वक्फ बोर्ड ने 1947 से पहले की मस्जिद होने का दावा किया था, लेकिन जब नगर निगम कोर्ट ने पूछा था कि यदि मस्जिद 1947 से पहले की थी तो पुरानी मस्जिद को तोड़कर नई बनाने के लिए नगर निगम से नक्शा सहित अन्य जरूरी अनुमति क्यों नहीं ली।

हिंदू संगठन बोले, सनातन की जीत, मुस्लिम बोले, सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे हिंदू संगठन के विजय शर्मा ने निर्णय पर खुशी जताई और कहा कि यह सनातन धर्म की जीत है। वहीं मस्जिद कमेटी ने इस मामले में सुप्रीम कोर्ट तक लड़ाई लड़ने की बात कही है।