    हिमाचल: सरकारी स्कूलों के कमजोर छात्र लाए जाएंगे मुख्यधारा में, CM सुक्खू करेंगे अभियान का आगाज और बच्चों से संवाद

    By Rajesh SharmaEdited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:01 PM (IST)

    हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में कमजोर छात्रों को मुख्यधारा में लाने के लिए मुख्यमंत्री सुक्खू एक अभियान शुरू करेंगे। इस अभियान का उद्देश्य शिक्षा ...और पढ़ें

    हिमाचल सरकार कमजोर विद्यार्थियों को आगे लाने के लिए मुहिम शुरू कर रही है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू शनिवार को समग्र शिक्षा अभियान की कई महत्वपूर्ण पहलों का आगाज करेंगे। इस अवसर पर मुख्यमंत्री एलईपी 2.0 की लांचिंग के साथ नव-निर्मित विद्या समीक्षा केंद्र का उद्घाटन भी करेंगे। 

    कार्यक्रम में शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर विशेष अतिथि के रूप में उपस्थित रहेंगे, जबकि शिक्षा सचिव राकेश कंवर और समग्र शिक्षा तथा शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहेंगे। 

    कमजोर विद्यार्थियों को लाया जाएगा मुख्यधारा में

    यह कार्यक्रम समावेशी शिक्षा के उद्देश्यों के अनुरूप तैयार किया गया है, जिसका मुख्य लक्ष्य शैक्षिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को मुख्यधारा में लाना है। एलईपी 2.0 का मॉड्यूल शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए एक प्रभावी मार्गदर्शिका का कार्य करेगा, जिससे शिक्षण अधिक सरल, संरचित और परिणाम-केंद्रित बनेगा। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में लगभग एक-चौथाई विद्यार्थियों को पढ़ाई में अतिरिक्त सहयोग की आवश्यकता है।

    माड्यूल आधार पर होगा मूल्यांकन

    एलईपी 2.0 के माध्यम से ऐसे विद्यार्थियों को स्तर अनुकूल और समयबद्ध सहायता उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि वे अन्य विद्यार्थियों के बराबर आ सकें। माड्यूल के आधार पर विद्यार्थियों का नियमित मूल्यांकन सुनिश्चित किया जाएगा, जिसकी मानिटरिंग स्विफ्ट चैट एप और विद्या समीक्षा केंद्र के माध्यम से की जाएगी।

    रेमेडियल बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी

    शिक्षकों को रेमेडियल बुक्स उपलब्ध कराई जाएंगी और प्रत्येक विद्यार्थी को उसकी सीखने की आवश्यकता और स्तर के अनुसार व्यक्तिगत और अनुकूलित सहायता दी जाएगी। घर पर डिजिटल अभ्यास को बढ़ावा देने के लिए विशेष व्यवस्था की गई है, जिससे पढ़ाई अधिक रुचिकर बनेगी।

    यह एक महत्वपूर्ण शैक्षणिक हस्तक्षेप है, जिसके माध्यम से कमजोर विद्यार्थियों के सीखने के स्तर में सुधार लाने का लक्ष्य है। समग्र शिक्षा निदेशक राजेश शर्मा ने कहा कि मुख्यमंत्री शनिवार को एलईपी लांचिंग करने के साथ ही विद्या समीक्षा केंद्र और समग्र निदेशालय में विकसित सभी अत्याधुनिक सुविधाओं का शुभारंभ करेंगे।

