हिमाचल सरकार ने पांच और विधानसभा क्षेत्रों में लगाए विकास चर्चा प्रभारी, मुख्यमंत्री सुक्खू को होगी सीधे रिपोर्टिंग
हिमाचल प्रदेश सरकार ने पांच और विधानसभा क्षेत्रों में विकास चर्चा प्रभारियों की नियुक्ति की है। ये प्रभारी मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सीधे रिपोर्ट करेंगे। उनका मुख्य कार्य विकास कार्यों की समीक्षा करना, सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में मदद करना और जनता से सीधा संवाद स्थापित करना है। सरकार का मानना है कि इससे विकास कार्यों में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेशर सरकार ने मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू के निर्देश पर पांच और विधानसभा क्षेत्रों में विकास चर्चा प्रभारी लगाए गए हैं। दो विधानसभा क्षेत्र के चुनाव प्रभारियों को बदला है। राज्य विकास चर्चा प्रभारी एवं विधायक सुरेश कुमार ने यह जानकारी दी।
उन्होंने बताया कि सरकाघाट विधानसभा क्षेत्र में प्रवेश ठाकुर, नाचन में बलदेव ठाकुर, झंडूता में कमल राव, बंजार में एपीएमसी मंडी के चेयरमैन संजीव गुलेरिया और जोगेंद्रनगर में जोगिंद्र गुलेरिया को विकास चर्चा प्रभारी लगाया है। जबकि देहरा में रविंद्र बिट्टू की जगह वाइस चेयरमैन विशाल चंबियाल और जसवां परागपुर में नरदेव कंवर के स्थान पररविंद्र बिट्टू विकास चर्चा प्रभारी होंगे।
पहले इनकी हुई थी तैनाती
इससे पहले सुलह में चेयरमैन मनोज गद्दी, धर्मशाला में वाइस चेयरमैन अजय वर्मा, नूरपुर में चेयरमैन डा. राजेश शर्मा, देहरा में रविंद्र बिट्टू व जसवां परागपुर में चेयरमैन नरदेव कंवर को प्रभारी लगाया गया था।
विकास कार्यों का फीडबैक लेंगे प्रभारी
सुरेश कुमार ने कहा कि विकास चर्चा प्रभारी संबंधित विधानसभा क्षेत्र में जाकर ब्लाक और बूथ स्तर पर बैठक कर सरकार की ओर से करवाए जा रहे विकास कार्यों के बारे में फीडबैक लेंगे। ब्लाक के पूर्व पदाधिकारियों, कार्यकर्ताओं व बूथ कमेटियों के साथ बैठक कर सरकार की योजनाओं की धरातल तक पहुंच की वास्तविक स्थिति भी जानेंगे।
सीएम को सौंपेंगे रिपोर्ट
बैठकों के बाद वे अपनी रिपोर्ट राज्य प्रभारी के साथ मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू को सौंपेंगे। सरकार की ओर से हमीरपुर जिला के सभी पांचों विधानसभा क्षेत्र में भी विकास चर्चा प्रभारी लगाए गए हैं। वे ब्लाक स्तर की बैठकें करने के बाद बूथ की ओर अपना रुख कर चुके हैं।
