हिमाचल कांग्रेस प्रभारी रजनी पाटिल और CM सुक्खू में क्या हुई मंत्रणा? ओक ओवर में आधे घंटे की मुलाकात से चर्चाएं तेज

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस प्रभारी एवं राज्यसभा सदस्य रजनी पाटिल शिमला पहुंची हैं। उन्होंने शनिवार सुबह मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू से उनके सरकारी आवास ओक ओवर में भेंट की। इस दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष प्रतिभा सिंह, सह-प्रभारी विदित चौधरी, लोक निर्माण मंत्री विक्रमादित्य सिंह तथा शिमला के मेयर सुरेंद्र चौहान भी मौजूद रहे।

दोनों की मुलाकात राजनीतिक रूप से अहम हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में जल्द ही नए अध्यक्ष की नियुक्ति प्रस्तावित है। ऐसे में मुख्यमंत्री सुक्खू और पार्टी प्रभारी रजनी पाटिल के बीच हुई यह मुलाकात राजनीतिक रूप से बेहद अहम मानी जा रही है। दोनों नेताओं के बीच आधा घंटा चर्चा हुई है, इस मुलाकात के दौरान क्या चर्चा हुई इस पर कई तरह के कयास लगाए जा रहे हैं। 13 अक्टूबर को होने वाले प्रतिमा अनावरण कार्यक्रम में सोनिया गांधी, प्रियंका वाड्रा के आने की भी संभावना है।