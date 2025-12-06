हिमाचल में अग्निशमन सेवाओं में शामिल होंगी महिलाएं, सीएम सुक्खू का बड़ा एलान, भर्ती नियमों में किए जाएंगे जरूरी बदलाव

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश में अग्निशमन विभाग में महिलाओं को भी शामिल किया जाएग। इसके लिए भर्ती नियमों में जरूरी बदलाव किए जाएंगे और प्रदेश में होम गार्ड की भर्ती भी शीघ्र ही की जाएगी। सरकार व्यवस्था परिवर्तन के ध्येय से सकारात्मक बदलाव ला रही है।



यह बात मुख्यमंत्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू ने शुक्रवार को शिमला स्थित सरघीण में हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा के 63वें स्थापना दिवस के अवसर पर आयोजित राज्यस्तरीय समारोह की अध्यक्षता करते हुए कही।

448 लोगों की जान बचाई इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने कहा कि विभाग के कर्मचारियों का प्रदेश की सुरक्षा और निर्माण में उल्लेखनीय योगदान है। गृह रक्षा एवं अग्निशमन सेवाओं ने वर्षभर में 708 खोज एवं बचाव अभियानों को सफलतापूर्वक अंजाम दिया है। इन अभियानों में 448 लोगों की जान बचाई गई। यह विभाग की कार्यकुशलता का परिणाम है।

2000 करोड़ की संपत्ति को नुकसान से बचाया विभाग की पेशेवर क्षमता व दक्षता से प्रदेश में दो हजार करोड़ की संपत्ति को नुकसान से बचाया गया है। गृह रक्षा विभाग ने एक हजार 35 स्थलों पर जल स्रोतों एवं जल निकायों का जीर्णोद्धार किया है, जो अत्यंत सराहनीय है।

150 पद स्वीकृत किए मुख्यमंत्री ने कहा कि वर्तमान सरकार के कार्यकाल में अग्निशमन विभाग में चार नई अग्निशमन इकाइयां स्थापित की गई हैं, जिनमें देहा, उबादेश, नेरवा तथा इंदौरा शामिल हैं। इस वर्ष 27 अग्निशमन वाहनों की खरीद की गई है। इन इकाइयों के लिए 150 पद स्वीकृत किए गए हैं।

मिरेकल आफ मांइड एप भी लांच इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने नशा निवारण पर आधारित मिरेकल आफ मांइड एप भी लांच किया। इसे इशा फांउडेशन के सहयोग से विकसित किया गया है। ये एप नशे की लत में मदद करेगा।