हिमाचल: 'आल्टो में जाएगा अगला कांग्रेस विधायक दल', जयराम का दावा; जनता कर रही चुनाव का इंतजार, आपदा में कैसा 3 साल का जश्न?

जागरण संवाददाता, शिमला। हिमाचल प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस का विधायक दल बोलेरो में गया, हिमाचल में चुनाव के बाद मुख्यमंत्री की पसंदीदा गाड़ी आल्टो में जाएगा। उन्होंने दावा किया कि हिमाचल की जनता अब चुनाव का इंतजार कर रही है। जयराम ठाकुर शिमला में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे।



उन्होंने कहा कि कांग्रेस सरकार तीन वर्ष का जश्न किस बात का मना रही है। कांग्रेस के बड़े सारे नेता भी यह समझ नहीं पा रहे हैं। प्रदेश आपदा से जूझ रहा है। हिमाचल प्रदेश में डिजास्टर एक्ट लागू है। इसका हवाला देकर मुख्यमंत्री द्वारा पंचायत चुनाव को स्थगित करने की कोशिशें की जा रही हैं। विपरीत परिस्थितियों के बाद भी सरकार जश्न मनाने जा रही है।

प्रदेश में वेतन व पेंशन भी नहीं मिल रहे प्रदेश में 10000 रुपये से अधिक की राशि का भुगतान ट्रेजरी द्वारा रोक दिया गया है। वेतन व पेंशन समय पर नहीं मिल रही, मेडिकल बिलों का भुगतान नहीं हो रहा। युवाओं को रोजगार नहीं मिला और आउटसोर्स पर जो भर्तियां हुई थीं उनको हटाया जा रहा है।

लोगों को नौकरी से निकाला जा रहा 15000 से ज्यादा लोगों को नौकरी से निकाला जा चुका है। सड़कों पर हर जगह गड्ढे हैं। ग्रामीण क्षेत्रों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव है। इसके बावजूद सरकार जश्न की तैयारी कर रही है।

बिंदल बोले, भाजपा बिखरी है तो चुनाव करवा ले सरकार भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष डा. राजीव बिंदल ने भी पत्रकारों से बातचीत में कहा कि यदि कांग्रेस सरकार को लगता है कि भाजपा बिखरी हुई है तो हिमाचल में आज ही चुनाव करवाकर देख ले। बिहार चुनाव के बाद देशभर में माहौल बना है। कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खरगे ने महीना भर यात्रा की, लेकिन कांग्रेस छह सीट पर सिमट गई।

झूठी गारंटियों के तीन साल उन्होंने कहा कि 11 दिसंबर को सरकार का तीन वर्ष का कार्यकाल पूरा हो रहा है। ये तीन साल युवाओं व बेरोजगारों की बर्बादी, बढ़ते हुए कर्ज एवं मर्ज, बिगड़ती कानून व्यवस्था, हत्या, लूट, डकैती, फिरौती, माफियाराज, लोगों को दी झूठी गारंटियों के हैं। भाई-भतीजावाद व मित्रों की सरकार के तीन साल हैं।