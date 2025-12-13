Language
    हिमाचल: शिक्षा विभाग से एक साथ रिटायर होंगे 1600 शिक्षक, पहली बार होंगी एक साथ इतनी सेवानिवृत्ति; कैसे होगी भरपाई?

    By Jagran News Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Sat, 13 Dec 2025 12:27 PM (IST)

    Himachal Pradesh Teachers, हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों से एक साथ 1600 शिक्षक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं, जिससे शिक्षा विभाग में बड़ी संख्या में र ...और पढ़ें

    शिक्षा विभाग से एक साथ 1600 शिक्षक सेवानिवृत्त होंगे। प्रतीकात्मक फोटो

    अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक साथ 1600 शिक्षक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें जेबीटी, सीएंडवी, टीजीटी, पीईटी, डीपीई, प्रवक्ता, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य शामिल हैं। यह पहला अवसर है जब एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां शिक्षा विभाग में उत्पन्न होंगी।

    वर्तमान में शिक्षा विभाग में लगभग 6500 पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त हैं। इस बीच 31 मार्च को 1600 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से यह संख्या और बढ़ जाएगी।

    सीबीएसई स्कूलों का सब कैडर बनने से बढ़ेगी दिक्कत

    सीबीएसई स्कूलों का सब कैडर बनाने से और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि, विभाग ने 5450 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि समय पर भर्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह समस्या उत्पन्न कर सकती है। 

    शिक्षा मंत्री ने दिए हैं निर्देश

    शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर भर्तियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है।

    तो इस कारण एक साथ रिटायर हो रहे इतने शिक्षक

    सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले और सेवानिवृत्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसी कारण एक साथ इतने शिक्षक एक ही दिन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों के लिए भी इसी तरह का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 31 मार्च और उच्च शिक्षा में 31 मई को सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित की गई है।

    विभाग ने भर्ती प्रक्रिया की शुरू 

    विभाग ने 5450 पदों पर शिक्षकों की भर्ती प्रक्रिया शुरू की है। इनमें प्रवक्ता (स्कूल न्यू) के 658 पद सीधी भर्ती और 400 पद पदोन्नति से भरे जा रहे हैं। प्रवक्ता शारीरिक शिक्षा (स्कूल न्यू) के 112 पदों को भी सीधी भर्ती से भरा जाएगा। टीजीटी के 1318, सीएंडवी श्रेणी शास्त्री के 737, और भाषा अध्यापक के 31 पदों को सीधी भर्ती से भरा जा रहा है। जेबीटी का मामला उच्च न्यायालय में लंबित था, लेकिन अब भर्ती प्रक्रिया को हरी झंडी मिल गई है।

    यह भी पढ़ें: हिमाचल प्रदेश में शिक्षकों की नए सत्र से पहले फिर होगी पदोन्नति, शिक्षा विभाग ने मांगे विकल्प 

    विभाग ने मांगा ब्यौरा

    स्कूल शिक्षा निदेशालय ने सभी जिला उपनिदेशकों से स्कूल प्रवक्ता पदों पर उन कर्मचारियों की जानकारी तत्काल उपलब्ध कराने के निर्देश दिए हैं, जिनकी नियुक्ति 15 मई 2003 या उससे पूर्व विज्ञापित सूचित रिक्तियों के विरुद्ध हुई थी। निदेशक स्कूल शिक्षा आशीष कोहली ने इस संबंध में सभी उप निदेशकों को पत्र जारी किया है।