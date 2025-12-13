हिमाचल: शिक्षा विभाग से एक साथ रिटायर होंगे 1600 शिक्षक, पहली बार होंगी एक साथ इतनी सेवानिवृत्ति; कैसे होगी भरपाई?

अनिल ठाकुर, शिमला। हिमाचल प्रदेश के सरकारी स्कूलों में एक साथ 1600 शिक्षक सेवानिवृत्त होने जा रहे हैं। इनमें जेबीटी, सीएंडवी, टीजीटी, पीईटी, डीपीई, प्रवक्ता, मुख्य अध्यापक और प्रधानाचार्य शामिल हैं। यह पहला अवसर है जब एक ही दिन इतनी बड़ी संख्या में रिक्तियां शिक्षा विभाग में उत्पन्न होंगी।



वर्तमान में शिक्षा विभाग में लगभग 6500 पद विभिन्न श्रेणियों में रिक्त हैं। इस बीच 31 मार्च को 1600 शिक्षकों के सेवानिवृत्त होने से यह संख्या और बढ़ जाएगी।

सीबीएसई स्कूलों का सब कैडर बनने से बढ़ेगी दिक्कत सीबीएसई स्कूलों का सब कैडर बनाने से और अधिक समस्याएं उत्पन्न हो सकती हैं। हालांकि, विभाग ने 5450 विभिन्न श्रेणियों की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी है। यदि समय पर भर्तियों की प्रक्रिया पूरी नहीं होती है, तो यह समस्या उत्पन्न कर सकती है।

शिक्षा मंत्री ने दिए हैं निर्देश शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर ने विभाग को निर्देश दिए हैं कि भर्ती प्रक्रिया में तेजी लाई जाए। उन्होंने कर्मचारी चयन आयोग को पत्र लिखकर भर्तियों की प्रक्रिया को शीघ्र पूरा करने का आग्रह किया है।

तो इस कारण एक साथ रिटायर हो रहे इतने शिक्षक सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कि स्कूलों में बच्चों की पढ़ाई बाधित न हो, शिक्षा विभाग में एक महत्वपूर्ण बदलाव किया है। अब बीच सत्र में शिक्षकों के तबादले और सेवानिवृत्ति पूरी तरह से बंद कर दी गई है। इसी कारण एक साथ इतने शिक्षक एक ही दिन में सेवानिवृत्त हो रहे हैं। शिक्षा विभाग के अतिरिक्त तकनीकी शिक्षा, आयुष शिक्षा और चिकित्सा शिक्षा विभागों के लिए भी इसी तरह का निर्णय लिया गया है। स्कूल शिक्षा विभाग में 31 मार्च और उच्च शिक्षा में 31 मई को सेवानिवृत्ति की तिथि निर्धारित की गई है।