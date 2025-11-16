हिमाचल में चिट्टे के विरुद्ध क्यों शुरू हुआ महाभियान? आपको चौंका देगा दो साल में नशे से जान गंवाने वालों का आंकड़ा

राज्य ब्यूरो, शिमला। देवभूमि हिमाचल प्रदेश में चिट्टे की लत युवाओं के लिए एक गंभीर समस्या बन गई है। पिछले दो वर्षों में 65 लोग चिट्टे से अपनी जान गंवा चुके हैं। इस स्थिति ने माता-पिता और समाज को अपने बच्चों की सुरक्षा को लेकर चिंतित कर दिया है।



इसी चिंता के चलते अब जनआंदोलन की आवश्यकता महसूस की जा रही है। प्रदेश के शहरी क्षेत्रों के साथ-साथ जनजातीय और दुर्गम इलाकों में भी चिट्टे का जाल फैल चुका है।



हर साल 12 से 15 किलो चिट्टा पकड़ा जा रहा है, और चिट्टा माफिया ने ऐसा जाल बिछाया है कि स्कूली बच्चे भी इसकी चपेट में आ रहे हैं।

एक वर्ष में कई गैंग पकड़ी पुलिस ने पिछले एक वर्ष में चिट्टे से जुड़े कुछ बड़े मामले सामने आए हैं, जिनमें कई गैंगों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। हालांकि, व्यावसायिक श्रेणी के मामलों में कमी आई है। व्यावसायिक श्रेणी, यानी 250 ग्राम से अधिक की श्रेणी में, पिछले दो वर्षों में केवल 20 आरोपित पकड़े गए हैं।

250 ग्राम से अधिक मात्रा के एक प्रतिशत से भी कम मामले पकड़े पुलिस के अनुसार, चिट्टे की सप्लाई एक किलो और उससे अधिक की जा रही है, लेकिन 250 ग्राम से अधिक मात्रा के मामलों में एक प्रतिशत से भी कम मामले पकड़े गए हैं। वर्ष 2023 में चिट्टे के 1133 मामलों में से केवल सात मामले यानी 0.60 प्रतिशत और वर्ष 2024 में 834 मामलों में से पांच मामले यानी 0.61 प्रतिशत मामलों में ही गिरफ्तारी हुई है। इस वर्ष अब तक करीब आठ मामले पकड़े गए हैं, जिनमें 250 ग्राम से अधिक चिट्टा शामिल है।

10 माह में 15 किलोग्राम चिट्टा पकड़ा वर्ष 2016 तक पुलिस द्वारा बरामद की जाने वाली हेरोइन केवल ग्राम में होती थी, लेकिन 2017 में पहली बार सात किलो चिट्टा बरामद किया गया। तब से इसकी बरामदगी में लगातार वृद्धि हो रही है। पिछले वर्षों में हर साल 12 से 15 किलो चिट्टा पकड़ा जा रहा है।