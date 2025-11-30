हिमाचल कांग्रेस कार्यकारिणी में पद के लिए जद्दोजहद, अनदेखी से कठिन होगी इन वरिष्ठ नेताओं की राजनीतिक राह

अनिल ठाकुर, धर्मशाला। हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी के नवनियुक्त अध्यक्ष विनय कुमार ने अपना पदभार ग्रहण कर लिया है। पंचायत और शहरी निकाय चुनाव से पहले कार्यकारिणी का गठन उनके लिए सबसे बड़ी चुनौती बन गया है। कार्यकारिणी में पद पाने के लिए जद्दोजहद चल रही है।

इन नेताओं का तय होगा राजनीतिक भविष्य क्षेत्रीय और जातीय समीकरणों के बीच कुछ नेता ऐसे हैं जिनकी नियुक्ति उनका राजनीतिक भविष्य तय करेगी। इनमें पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री कौल सिंह ठाकुर, पूर्व मंत्री रामलाल ठाकुर, पूर्व मंत्री ठाकुर सिंह भरमौरी, और कांग्रेस की वरिष्ठ नेता आशा कुमारी शामिल हैं। ये सभी नेता अपने पिछले चुनाव हार चुके हैं और उम्रदराज भी हैं। यदि इन्हें पार्टी में बड़ा पद नहीं मिलता, तो उनकी राजनीतिक राह कठिन हो जाएगी।

दिलचस्प होगा कि इन नेताओं को टीम में मिलती है जगह या नहीं एक नेता के तौर पर कार्य करना और पार्टी व सरकार में पद पर आसीन होकर कार्य करना दो अलग बातें हैं। यदि नेता किसी पद पर आसीन हो, तो कार्यकर्ता उम्मीद के साथ उनके पास आते हैं। विनय कुमार जब सीपीएस थे, तब उन्होंने इन सभी नेताओं के साथ काम किया है। ऐसे में यह देखना दिलचस्प होगा कि वह अपनी टीम में इन्हें क्या पद देते हैं।



विधानसभा चुनाव के दौरान युवा कांग्रेस के किसी भी पदाधिकारी को टिकट नहीं मिला था। तत्कालीन प्रदेश मामलों के प्रभारी राजीव शुक्ल ने उन्हें आश्वासन दिया था कि सरकार में पद मिलेगा। इस बार युवा कांग्रेस के अध्यक्ष की ताजपोशी कर दी गई है।