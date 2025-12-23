हिमाचल के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षक जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी; नाम शॉर्ट लिस्ट करने का क्रम शुरू
राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तथा कुछ विधायक जल्द इंगलैंड स्थित विश्वविख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दौरे पर जाएंगे।
इन दिनों इस प्रस्तावित लंदन दौरे को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में यह पहल हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी शैक्षणिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।
इस अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से शिक्षकों की पेशेवर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार के रूप में सामने आएगा।
शिक्षा निदेशालय ने चलाई चयन प्रक्रिया
कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा कंवेजीनियस को तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सका। शिक्षा निदेशालय में विदेश जाने वाले शिक्षकों की चयन प्रक्रिया चल रही है।
अप्रैल में हुआ है एमओयू
गौरतलब है कि बीते अप्रैल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े कार्यक्रम को लेकर एमओयू साइन किया था। यह समझौता प्रदेश सरकार और कंवेजीनियस (ConveGenius) के बीच हुआ है, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शैक्षणिक साझेदार के रूप में शामिल है।
कैम्ब्रिज विवि ने किया आमंत्रित
इसी क्रम में कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय ने मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री और शिक्षा विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों को लंदन स्थित विश्वविद्यालय परिसर के भ्रमण के लिए आमंत्रित किया था, जिसे मुख्यमंत्री ने स्वीकार कर लिया है।
विशेषज्ञों के साथ होगी चर्चा
बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री की अध्यक्षता में जाने वाला यह प्रतिनिधिमंडल प्रशिक्षण कार्यक्रम की प्रगति, गुणवत्ता और भविष्य की रणनीति पर कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों के साथ विस्तार से चर्चा करेगा।
33,300 शिक्षकों को दिया प्रशिक्षण
इस परियोजना के तहत प्रदेश के सभी 12 जिलों के कुल 33,300 शिक्षकों को आधुनिक मूल्यांकन तकनीकों और नवीन शिक्षण कौशल पर प्रशिक्षित किया जा चुका है। कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के विशेषज्ञों द्वारा शिक्षकों को चार प्रमुख माड्यूल के माध्यम से प्रशिक्षण दिया गया है। इनमें मूल्यांकन के उद्देश्य और विद्यार्थियों की सीखने की खामियों की पहचान, मूल्यांकन के विभिन्न प्रकार, आइटम डिजाइन एवं प्रश्नों के प्रकार, तथा समावेशी और निष्पक्ष मूल्यांकन प्रथाएं शामिल हैं।
प्रशिक्षण आनलाइन और आफलाइन दोनों माध्यमों से संचालित किया गया, ताकि अधिक से अधिक शिक्षकों की भागीदारी सुनिश्चित की जा सके।
