हिमाचल के मुख्यमंत्री, शिक्षा मंत्री व शिक्षक जाएंगे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी; नाम शॉर्ट लिस्ट करने का क्रम शुरू

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सशक्त बनाने की दिशा में प्रदेश सरकार एक और बड़ा कदम उठाने जा रही है। मुख्यमंत्री सुखविन्द्र सिंह सुक्खू, शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर, शिक्षा विभाग के आला अधिकारी तथा कुछ विधायक जल्द इंगलैंड स्थित विश्वविख्यात कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के दौरे पर जाएंगे।



इन दिनों इस प्रस्तावित लंदन दौरे को लेकर तैयारियां जोर-शोर से चल रही हैं। शिक्षा क्षेत्र में यह पहल हिमाचल प्रदेश को देश के अग्रणी शैक्षणिक राज्यों की कतार में खड़ा करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास माना जा रहा है।



इस अंतरराष्ट्रीय साझेदारी से शिक्षकों की पेशेवर क्षमता में उल्लेखनीय वृद्धि होगी। इसका सीधा लाभ छात्रों के सीखने के परिणामों में सुधार के रूप में सामने आएगा।

शिक्षा निदेशालय ने चलाई चयन प्रक्रिया कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय द्वारा कंवेजीनियस को तकनीकी और शैक्षणिक सहयोग प्रदान किया गया है, जिससे प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावी ढंग से लागू किया जा सका। शिक्षा निदेशालय में विदेश जाने वाले शिक्षकों की चयन प्रक्रिया चल रही है।

अप्रैल में हुआ है एमओयू गौरतलब है कि बीते अप्रैल में हिमाचल प्रदेश सरकार ने शिक्षकों के विशेष प्रशिक्षण के लिए कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय से जुड़े कार्यक्रम को लेकर एमओयू साइन किया था। यह समझौता प्रदेश सरकार और कंवेजीनियस (ConveGenius) के बीच हुआ है, जिसमें कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय शैक्षणिक साझेदार के रूप में शामिल है।