    हिमाचल: कांग्रेस नेशनल टैलेंट हंट से करेगी प्रवक्ताओं का चयन, युवाओं से मांगे आवेदन; क्या रहेगी पूरी चयन प्रक्रिया?

    By Parkash Bhardwaj Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Tue, 23 Dec 2025 05:17 PM (IST)

    Himachal Pradesh Congress, हिमाचल कांग्रेस नेशनल टैलेंट हंट के माध्यम से प्रवक्ताओं का चयन करेगी। इसके लिए प्रदेशभर के युवाओं से आवेदन मांगे गए हैं। क ...और पढ़ें

    हिमाचल प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार। जागरण आर्काइव

    - प्रदेशभर के युवाओं से मांगे आवेदन, 5 जनवरी अंतिम तिथि



    राज्य ब्यूरो, जागरण . शिमला
    अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी (एआईसीसी) द्वारा शुरू किए गए नेशनल टेलेंट हंट कार्यक्रम के तहत हिमाचल प्रदेश कांग्रेस कमेटी में पार्टी प्रवक्ता, मीडिया पैनलिस्ट, रिसर्च कोआर्डिनेटर और पब्लिसिटी कोर्डिनेटर के चयन की प्रक्रिया औपचारिक रूप से शुरू हो गई है। इसके लिए प्रदेशभर के योग्य, अनुभवी और राजनीतिक रूप से जागरूक युवाओं से आवेदन आमंत्रित किए गए हैं। इस कार्यक्रम की औपचारिक लांचिंग मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस मुख्यालय राजीव भवन शिमला में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने की।
    प्रेस कांफ्रेंस में अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी के सचिव विदित चौधरी, मुख्यमंत्री के प्रधान मीडिया सलाहकार नरेश चौहान, हिमुडा के उपाध्यक्ष यशवंत छाजटा के अलावा विनोद जिंटा, रोहित वत्स धामी और सुजय अग्रवाल भी उपस्थित रहे। कांग्रेस का यह नेशनल टेलेंट हंट कार्यक्रम संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूत करने और मीडिया के मोर्चे पर प्रशिक्षित नेतृत्व तैयार करने की दिशा में एक अहम पहल माना जा रहा है।



    लोकतंत्र और संविधान की रक्षा के लिए राष्ट्रीय अभियान
    इस अवसर पर कार्यक्रम की राष्ट्रीय संयोजक एवं हिमाचल प्रभारी चित्रा बाथम ने केंद्र की भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि मौजूदा सरकार सत्ता का दुरुपयोग कर लोकतंत्र का दमन कर रही है और संविधान के मूल सिद्धांतों से लगातार खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी ने एक व्यापक राष्ट्रीय अभियान चलाने का निर्णय लिया है, जिसके तहत मीडिया के माध्यम से गांव-गांव और शहर-शहर जनता को जागरूक करने के लिए प्रशिक्षित और सक्षम प्रवक्ताओं की नियुक्ति की जाएगी।
    उन्होंने कहा कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा, भारत न्याय यात्रा और वोट चोर–गद्दी छोड़ जैसे अभियानों के माध्यम से भाजपा के वास्तविक चरित्र को देश के सामने उजागर किया है। कांग्रेस किसी भी सूरत में आम नागरिकों के साथ होने वाले अन्याय को बर्दाश्त नहीं करेगी और इस न्याय की लड़ाई में जनता की सीधी भागीदारी सुनिश्चित की जाएगी।



    विस्तृत साक्षात्कार प्रक्रिया से होगा चयन
    कार्यक्रम के प्रदेश संयोजक, राज्य योजना आयोग के अध्यक्ष एवं विधायक भवानी सिंह पठानिया ने बताया कि प्रदेश में पढ़े-लिखे, अनुभवी और गंभीर उम्मीदवारों का चयन विस्तृत एवं पारदर्शी साक्षात्कार प्रक्रिया के माध्यम से किया जाएगा। उन्होंने कहा कि चयनित प्रतिनिधियों को सरकार की नीतियों, उपलब्धियों और भाजपा द्वारा फैलाए जाने वाले किसी भी भ्रामक प्रचार का तथ्यात्मक व अधिकृत जवाब देने की जिम्मेदारी सौंपी जाएगी।



    आवेदन व चयन की समय-सारिणी
    5 जनवरी : आवेदन करने की अंतिम तिथि
    9 जनवरी : आवेदनों की प्रारंभिक छंटनी
    12 से 15 जनवरी : क्षेत्रीय स्तर पर व्यक्तिगत साक्षात्कार
    21 जनवरी : राज्य स्तरीय व्यक्तिगत साक्षात्कार एवं समूह संवाद



    - प्रभा
