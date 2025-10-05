हिमाचल: मुख्य सचिव 9.40 बजे पहुंच गए ऑफिस, अधिकारी तय समय से भी लेट, संजय गुप्ता ने लगा दी क्लास और दिए सख्त निर्देश

Himachal Pradesh Chief Secretary हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सचिवालय में देरी से पहुंचने वाले एक सचिव स्तर के अधिकारी को चेतावनी दी है। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने पहले ही समय पर पहुंचने पर जोर दिया था जिसके बाद मुख्य सचिव ने अधिकारियों से इसका पालन करने को कहा। सचिवालय प्रशासन विभाग ने अधिकारियों के आने का समय रिकॉर्ड किया।

राज्य ब्यूरो, शिमला। Himachal Pradesh Chief Secretary, हिमाचल प्रदेश के नए मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने सचिव स्तर के एक वरिष्ठ अधिकारी को मौखिक चेतावनी दी है कि वह समय पर सचिवालय पहुंचना सुनिश्चित करें। संजय गुप्ता स्वयं सुबह 9.40 बजे सचिवालय पहुंचे थे। उन्होंने स्पष्ट किया कि सभी अधिकारियों को समय पर कार्यालय आना अनिवार्य है, और जो ऐसा नहीं करेंगे, उनके खिलाफ दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी।

गुप्ता ने सामान्य प्रशासन के तहत बायोमेट्रिक हाजिरी का ब्यौरा रखने वाले एसएडी से रिकाॅर्ड मांगा, जिसमें सामने आया कि एक अधिकारी मुख्यमंत्री द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन करने के बजाय देरी से पहुंचा। उन्होंने इस अधिकारी को चेतावनी दी कि समय पर आना सुनिश्चित करें।

अधिकारियों के सचिवालय पहुंचने का समय किया रिकॉर्ड मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने 24 घंटे पहले ही प्रशासनिक अधिकारियों के साथ बैठक में समय पर पहुंचने की आवश्यकता पर जोर दिया था। इसके बाद, मुख्य सचिव संजय गुप्ता ने अधिकारियों से मुख्यमंत्री के आदेश का पालन करने का आग्रह किया। शनिवार को सचिवालय प्रशासनिक विभाग ने अधिकारियों के सचिवालय पहुंचने का समय भी रिकार्ड किया, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि सभी अधिकारी समय पर उपस्थित हों।

बायोमीट्रिक हाजिरी सबके लिए आवश्यक सचिवालय प्रशासन की ओर से व्यवस्था है कि अधिकारी से कर्मचारी तक को सुबह प्रवेश करते ही बायोमिट्रिक हाजिरी लगाना अनिवार्य है। देखने में आया है कि सचिवस्तर के कई अधिकारी बायोमिट्रिक हाजिरी लगाना उचित नहीं समझते। इससे नीचे विशेष सचिव और सचिवालय सेवाओं के अधिकारी व कर्मचारी दोनों समय बायोमिट्रिक हाजिरी लगाते हैं।