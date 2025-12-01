हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपो में सस्ता मिल सकता है सरसों का तेल, नई निविदा में कम दाम

राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशनकार्ड धारकों को अगले स्टाक में सरसों का तेल पांच से दस रुपये तक सस्ता मिल सकता है। सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में कम दाम आने के कारण दिसंबर की आपूर्ति के बाद सरसों का तेल कम दाम पर उपलब्ध होगा।



प्रदेश में करीब पांच हजार राशन डिपो के माध्यम से 19 लाख से अधिक परिवारों को सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवाती है।

विज्ञापन हटाएं सिर्फ खबर पढ़ें

सरसों तेल की सप्लाई के लिए आमंत्रित निविदाओं में चार कंपनियां आई हैं। इनमें से जिस कंपनी ने एल 1 यानी सबसे कम दाम दिया होगा, उसे सप्लाई आर्डर दिया जाएगा। ये चार कंपनियां शामिल प्रदेश में सरसों का तेल सप्लाई करने को जिन चार कंपनियों ने निविदा में भाग लिया है उनमें अदाणी, शक्ति पंजाब से, गोकुल एग्री गुजरात और महावीर आयल राजस्थान से शामिल हैं। इन चारों कंपनियों के तकनीकी बिड में सैंपल पास हो चुके हैं। इसके बाद ही फाइनेंशियल बिड खोली गई। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने और तेल के तीनों श्रेणियों गरीबी रेखा से नीचे, एपीएल और आयकर दाता के लिए दाम तय होने के बाद सप्लाई आर्डर जारी किया जाएगा।