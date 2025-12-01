Language
    हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशन कार्ड धारकों को डिपो में सस्ता मिल सकता है सरसों का तेल, नई निविदा में कम दाम

    By Yadvinder Sharma Edited By: Rajesh Sharma
    Updated: Mon, 01 Dec 2025 05:49 PM (IST)

    शिमला से मिली खबर के अनुसार, हिमाचल प्रदेश में राशन कार्ड धारकों को सरसों का तेल सस्ता मिलने की उम्मीद है। नई निविदा में कम दाम आने के कारण तेल की कीमतों में 5 से 10 रुपये तक की कमी हो सकती है। यह तेल 19 लाख राशन कार्ड धारकों को राशन डिपो के माध्यम से वितरित किया जाएगा।

    हिमाचल प्रदेश के राशन डिपो अब सरसों का तेज सस्ता मिल सकता है। प्रतीकात्मक फोटो

    राज्य ब्यूरो, शिमला। हिमाचल प्रदेश के 19 लाख राशनकार्ड धारकों को अगले स्टाक में सरसों का तेल पांच से दस रुपये तक सस्ता मिल सकता है। सरसों के तेल की आपूर्ति के लिए निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा में कम दाम आने के कारण दिसंबर की आपूर्ति के बाद सरसों का तेल कम दाम पर उपलब्ध होगा।

    प्रदेश में करीब पांच हजार राशन डिपो के माध्यम से 19 लाख से अधिक परिवारों को सरकार सस्ता राशन उपलब्ध करवाती है।

    सरसों तेल की सप्लाई के लिए आमंत्रित निविदाओं में चार कंपनियां आई हैं। इनमें से जिस कंपनी ने एल 1 यानी सबसे कम दाम दिया होगा, उसे सप्लाई आर्डर दिया जाएगा। 

    ये चार कंपनियां शामिल

    प्रदेश में सरसों का तेल सप्लाई करने को जिन चार कंपनियों ने निविदा में भाग लिया है उनमें अदाणी, शक्ति पंजाब से, गोकुल एग्री गुजरात और महावीर आयल राजस्थान से शामिल हैं। इन चारों कंपनियों के तकनीकी बिड में सैंपल पास हो चुके हैं। इसके बाद ही फाइनेंशियल बिड खोली गई। प्रदेश सरकार से मंजूरी मिलने और तेल के तीनों श्रेणियों गरीबी रेखा से नीचे, एपीएल और आयकर दाता के लिए दाम तय होने के बाद सप्लाई आर्डर जारी किया जाएगा।

    वर्तमान में 160 और 168 रुपये प्रति लीटर मिल रहा तेल

    वर्तमान में राशन कार्डधारकों में गरीबी रेखा से नीचे और एपीएल कार्ड धारकों को 160 रुपये प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल मिल रहा है, जबकि आयकरदाताओं को 168 रुपये प्रति लीटर की दर से सरसों का तेल राशन डिपो में मिल रहा है। बाजार में सरसों का तेल 175 रुपये से 195 रुपये प्रति लीटर की दर से मिल रहा है।

